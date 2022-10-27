В Chrome появилась экономия оперативной памяти и заряда аккумулятора. Как включить?





Компания Google начала тестировать дополнительные настройки для экономии системных ресурсов браузером Chrome. Они уже появились в Canary-версии программы.



Включить экономию оперативной памяти и нагрузку на процессор можно через скрытые настройки. Для этого вставьте в адресную строку адрес chrome://settings/performance и нажмите Enter. Вы увидите две опции: экономия памяти и режим энергосбережения.







После активации первой опции браузер будет выгружать из оперативной памяти вкладки, которые некоторое время остаются неактивными. Это необходимо для того, чтобы память могла использоваться другими программами, и компьютер не подвисал, что особенно актуально для ноутбуков и ПК с небольшим объёмом ОЗУ (8 ГБ или меньше). При желании можно добавить определённые сайты в исключения — они не будут выгружаться из памяти, и не потребуется загружать их во вкладках заново.



Вторая опция призвана экономить заряд аккумулятора в ноутбуке или планшете. После её активации снижается фоновая активность сайтов и минимизируются визуальные эффекты (например, плавность прокрутки страниц и частота кадров в видео). Можно выбрать, чтобы режим экономии включался всегда, когда компьютер питается от аккумулятора, или только в том случае, когда заряд аккумулятора стал ниже 20%. При питании компьютера от сетевого адаптера Chrome не экономит энергию.



Если вы не хотите, чтобы Chrome экономил ресурсы вашего компьютера, можно отключить эти настройки, и тогда он будет работать с максимальной производительностью. На десктопах с производительными процессорами и большим объёмом оперативки (от 16 ГБ и выше) такая экономия ни к чему, она лишь замедлит браузер и будет доставлять дискомфорт, то есть принесёт не пользу, а вред.

