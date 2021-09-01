Google

Компания Google тестирует в своём браузере новую возможность. Она уже доступна в тестовых сборках Chrome для Android.

В Chrome появилась утилита Create card, позволяющая оформить любую выдержку из текста на сайте в красивую цитату. Для этого достаточно выделить фрагмент текста на странице, выбрать опцию «Поделиться» (Share) и нажать Create card. Откроется экран с несколькими вариантами оформления цитаты на разные случаи жизни. Доступно десять вариантов дизайна (Classic, Friendly, Fresh, Powerful, Impactful, Lovely, Groovy, Monochrome, Bold и Dreamy).



Готовой карточкой можно поделиться с кем-нибудь в мессенджере или соцсети. Очень изящное решение, и наверняка оно придётся по вкусу разработчикам других браузеров (например, Apple, Microsoft и Яндексу).

По умолчанию новая возможность отключена. Чтобы активировать её, нужно вписать в адресную строку chrome://flags, нажать на кнопку для перехода в настройки флагов, найти среди них webnotes (либо сразу перейти по адресу chrome://flags/#webnotes-stylize) и выбрать опцию Enabled.



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Источник:

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