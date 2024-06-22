В Google Chrome появилась скрытая, но очень полезная функция. Это лучшее решение для слабых компов

Фархад
Mac

Пользователи Chrome не понаслышке знают, насколько этот браузер может быть прожорливым в отношении ресурсов компьютера. Зачастую открытие больше 15-20 вкладок заставляют систему охлаждения работать активнее, а в некоторых случаях девайс даже начинает подтормаживать. К счастью, инженеры Google иногда задумываются об этом и внедряют функции для ускорения работы Chrome.

CHrome

В этот раз нашли полезную фичу, которая сократит расход памяти. Она доступна в десктопных сборках Chrome под номером 126 для Windows и Mac. Для доступа к функции «Экономии памяти» нужно перейти в «Настройки» > «Производительность». Там должно быть предложено три режима оптимизации. Например, при максимальной оптимизации сайты будут выгружаться из памяти спустя несколько минут бездействия.

CHrome

Если у вас ещё нет этой опции, убедитесь, что ваш Chrome обновлён до версии 126, введите в адресную строку chrome://flags/#memory-saver-aggressiveness и активируйте функцию вручную.

Из личного опыта — на моём MacBook Pro 2008 года вентиляторы перестали работать на максимальных оборотах после включения этой функции в Chrome.
6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Google Chrome начинает работать совершенно по-новому
Найден бесплатный и удобный способ слушать любую музыку, даже самую редкую
Google Chrome для iOS наконец обошел Safari благодаря очень удобному нововведению

Рекомендации

Рекомендации

Как настроить свой профиль в Telegram: привязываем личный канал, добавляем дату рождения
Как моментально распознать мошенника на Ozon? Простейший лайфхак сохранит вам десятки тысяч рублей
Найден способ легко и быстро возвращать деньги за покупки с Ozon Global. Очень ценная информация!
Найден новый способ получить скидку на любые товары с Ozon

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии