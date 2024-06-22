В Google Chrome появилась скрытая, но очень полезная функция. Это лучшее решение для слабых компов

Пользователи Chrome не понаслышке знают, насколько этот браузер может быть прожорливым в отношении ресурсов компьютера. Зачастую открытие больше 15-20 вкладок заставляют систему охлаждения работать активнее, а в некоторых случаях девайс даже начинает подтормаживать. К счастью, инженеры Google иногда задумываются об этом и внедряют функции для ускорения работы Chrome.В этот раз нашли полезную фичу, которая сократит расход памяти. Она доступна в десктопных сборках Chrome под номером 126 для Windows и Mac. Для доступа к функции «Экономии памяти» нужно перейти в «Настройки» > «Производительность». Там должно быть предложено три режима оптимизации. Например, при максимальной оптимизации сайты будут выгружаться из памяти спустя несколько минут бездействия.Если у вас ещё нет этой опции, убедитесь, что ваш Chrome обновлён до версии 126, введите в адресную строкуи активируйте функцию вручную.Из личного опыта — на моём MacBook Pro 2008 года вентиляторы перестали работать на максимальных оборотах после включения этой функции в Chrome.