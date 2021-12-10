





Компания Google обновила приложение «Google Фото». В него добавлено изменение, которое не сразу бросится в глаза, но вы его оцените, когда начнёте наводить порядок с фотографиями.Раньше при выделении нескольких снимков можно было вызвать в верхней части экрана контекстуальное меню с несколькими опциями: отредактировать локацию, переместить в архив, удалить с устройства и переместить в защищённую папку.Теперь при выделении снимков меню появляется автоматически, и не вверху, а внизу. Оно стало намного обширнее: помимо всего, что было раньше, добавились опции отправки в другое приложение, добавления в альбом, полного удаления и архивирования. Благодаря этому изменению, можно выполнять с фотографиями больше действий, и это занимает гораздо меньше времени, чем раньше. Кроме того, все действия можно выполнять одним пальцем, что немаловажно при использовании смартфонов с большими экранами.Ещё одно новшество касается выбора всех фотографии за определённый день или месяц — для этого нужно поставить галочку в чекбоксе рядом с датой. Такая возможность существовала и раньше, но она реализована запутаннее, поэтому её сложно обнаружить (нужно было нажать на дату и удерживать палец, пока не появится галочка для выделения снимков).Эти изменения были замечены в приложении «Google Фото» версии 5.70.0.413477203 на Android, но они появились не на всех смартфонах. Чтобы форсировать их появление, попробуйте принудительно остановить приложение и запустить его снова. Если это не сработает, значит, придётся подождать несколько дней, пока нововведение доберётся до всех.