Apple продолжает превращать iMessage в нормальный современный мессенджер, и кроме избранных контактов компания добавила в iOS 14 возможность ответа на определенное сообщение. Разумеется, это будет работать только с сообщениями iMessage (синими), ответить таким образом на СМС (зеленую) нельзя.

Для ответа долго или сильно нажмите на нужное сообщение, и во всплывающем меню выберите опцию «Ответить»:



Теперь введите нужный текст и отправьте сообщение:



Ваш ответ и сообщение, на которое вы отвечали, свяжутся своеобразной Г-образной линией:



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