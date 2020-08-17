Apple продолжает превращать iMessage в нормальный современный мессенджер, и кроме избранных контактов компания добавила в iOS 14 возможность ответа на определенное сообщение. Разумеется, это будет работать только с сообщениями iMessage (синими), ответить таким образом на СМС (зеленую) нельзя.
Для ответа долго или сильно нажмите на нужное сообщение, и во всплывающем меню выберите опцию «Ответить»:
Теперь введите нужный текст и отправьте сообщение:
Ваш ответ и сообщение, на которое вы отвечали, свяжутся своеобразной Г-образной линией:
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Но, я уже лет 7 пользуюсь айфонами, сообщениями почти не пользуюсь. Вотсап или телеграмм. Удобно пересылать сообщения людям и группы уже есть. И платформой независимы