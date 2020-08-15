В iOS 13 регулировать качество видео прямо в камере можно было лишь на последних iPhone, что вызывало удивление, ведь это не какая-то сверхтяжелая функция и она отлично работает даже на дешевых смартфонах на Android. И лишь в iOS 14 компания Apple исправила эту несправедливость, и теперь даже на iPhone 6s и SE первого поколения такая опция доступна.

Но сначала нужно ее включить — для этого перейдите в Настройки > Камера > Запись видео > Управление видеоформатом:

 

После этого качество видео можно настроить прямо в камере, нажав на значок 4K (или HD) или на количество кадров в секунду (30 или 60):



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