





Apple наконец-то прислушалась к просьбам пользователей, и в iOS 14 появилось новое меню звонков, не закрывающее весь экран. Сразу успокою — если кто-то привык к старому экрану вызова, то его все еще можно вернуть в Настройках > Телефон > Входящие вызовы:По умолчанию теперь используется новое меню, и выглядит оно как баннер с двумя кнопками — ответить и отбить звонок:Также вы можете смахнуть баннер вверх — при этом звук и вибрация прекратятся, но звонок не сбросится и вы сможете вернуться к нему, нажав на тачбар. Ну и если вы проведете по новому меню вызова вниз, то откроется старое полноэкранное с различными опциями — например, возможностью ответа сообщением.