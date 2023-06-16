В iOS 17 появилась самая полезная функция для детей и не только. Как её включить

Фархад

iOS 17

В первых бета-версиях iOS 17 и iPadOS 17 появилась новая полезная функция под названием «Расстояние до экрана», которая предупредит вас, если вы держите iPhone или iPad слишком близко к глазам в течение длительного периода.

Apple заявляет, что новая функция предназначена для снижения риска близорукости у детей, а также она помогает снизить нагрузку на глаза в целом.

Функция доступна на всех моделях iPhone и iPad Pro с Face ID, поскольку она использует камеру TrueDepth для измерения расстояния между экраном и глазами пользователя. Чтобы её включить, убедитесь, что ваш гаджет обновлён до iOS 17/iPadOS 17 и выполните следующие шаги:
  • Откройте «Настройки» и перейдите в «Экранное время»;
iOS 17
  • Найдите пункт «Расстояние до экрана» и активируете его;
iOS 17
  • Готово!

Если долго пользоваться смартфоном на расстоянии меньше 30 см, вы получите полноэкранное уведомление с предложением отодвинуть девайс на более безопасную дистанцию.

Ранее мы поделились первым впечатлением об iOS 17, и рассказали, как установить бета-версии всех новых операционных систем Apple. Общедоступный релиз iOS 17, macOS Sonoma и других ОС состоится осенью.
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Обзор iOS 17: что нового
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Обзор macOS Sonoma: что нового?

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