В iOS 17 появилась самая полезная функция для детей и не только. Как её включить

В первых бета-версиях iOS 17 и iPadOS 17 появилась новая полезная функция под названием «Расстояние до экрана», которая предупредит вас, если вы держите iPhone или iPad слишком близко к глазам в течение длительного периода.
Apple заявляет, что новая функция предназначена для снижения риска близорукости у детей, а также она помогает снизить нагрузку на глаза в целом.
Функция доступна на всех моделях iPhone и iPad Pro с Face ID, поскольку она использует камеру TrueDepth для измерения расстояния между экраном и глазами пользователя. Чтобы её включить, убедитесь, что ваш гаджет обновлён до iOS 17/iPadOS 17 и выполните следующие шаги:
- Откройте «Настройки» и перейдите в «Экранное время»;
- Найдите пункт «Расстояние до экрана» и активируете его;
- Готово!
Если долго пользоваться смартфоном на расстоянии меньше 30 см, вы получите полноэкранное уведомление с предложением отодвинуть девайс на более безопасную дистанцию.
Ранее мы поделились первым впечатлением об iOS 17, и рассказали, как установить бета-версии всех новых операционных систем Apple. Общедоступный релиз iOS 17, macOS Sonoma и других ОС состоится осенью.