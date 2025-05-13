В iOS 18.5 появился назойливый баннер. Как его отключить?







В новой версии

В новой версии iOS 18.5 , вышедшей 12 мая, Apple по непонятным причинам врубила по умолчанию уведомление о жестах постукивания по задней крышке. Рассказываем, как это отключить.

Начнём с того, что многие владельцы iPhone используют жесты двойного или тройного касания спинки для быстрых скриншотов, включения фонарика или выполнения других команд. И всё было прекрасно, пока Apple не решила показывать надоедливый баннер в iOS 18.5. Начнём с того, что многие владельцы iPhone используют жесты двойного или тройного касания спинки для быстрых скриншотов, включения фонарика или выполнения других команд. И всё было прекрасно, пока Apple не решила показывать надоедливый баннер в iOS 18.5. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Чтобы отключить лишнее уведомление зайдите в. В этом меню отключите опцию