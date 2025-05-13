В iOS 18.5 появился назойливый баннер. Как его отключить?

Фархад

iOS

В новой версии iOS 18.5, вышедшей 12 мая, Apple по непонятным причинам врубила по умолчанию уведомление о жестах постукивания по задней крышке. Рассказываем, как это отключить.

Начнём с того, что многие владельцы iPhone используют жесты двойного или тройного касания спинки для быстрых скриншотов, включения фонарика или выполнения других команд. И всё было прекрасно, пока Apple не решила показывать надоедливый баннер в iOS 18.5.

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Чтобы отключить лишнее уведомление зайдите в «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Касание» > «Касание задней панели». В этом меню отключите опцию «Показать баннер».
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Источник:
Лямин
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