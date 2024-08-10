Hamster Kombat: ежедневный шифр, комбо и прохождение мини-игры в хомяке 10 августа

Александр


Hamster Kombat — одна из самых популярных тапалок в Telegram. Тапанье по хомяку в ней приносит какое-то количество монет, но гораздо больше можно получать в виде пассивного заработка и выполняя различные задания, которые меняются каждый день.

Вот какие задания в Hamster Kombat доступны сегодня:

Ежедневный шифр

F: • • — •
A: • —
U: • • —
C: — • — •
E: •
T: —

• это быстрое нажатие, а — это долгое нажатие на экран. Между набором букв надо делать паузу примерно 2 секунды.

Комбо

Появится после 15:00

Мини-игра



Подробный обзор Hamster Kombat можно прочитать на нашем сайте, тут мы рассказали, кто получит криптовалютные токены в качестве награды, а если вы ещё не играете, то за регистрацию в игре по этой ссылке можно получить приветственные монеты для лёгкого старта.

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Комментарии

Dmitriy
+1089
Dmitriy
Охренеть. Сайт теперь с такой тематикой?
Сегодня в 13:36
#
kardigan
+3691
kardigan
Лохи тапают целыми днями! Капец, сколько халявщиков мечтают об обогащении ни хрена не делая!
Сегодня в 13:55
#
–3
Зачем? kardigan
Ну как нихрена. Каждый день надо заходить. Тапать. Тратить время
Сегодня в 14:09
#
–3
Зачем?
А вообще я считаю поезд с этим продуктом ушел. Тратить на это время когда уже все движется к развязке. Тем более супер занятой редакции айгадс не стоит.
Сегодня в 14:11
#
+82
Александр Крас
Авторы как вы задолбали постить дичь с этим хомяком.
час назад в 16:22
#