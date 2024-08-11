Hamster Kombat: ежедневный шифр, комбо и прохождение мини-игры в хомяке 11 августа

Александр


Hamster Kombat — одна из самых популярных тапалок в Telegram. Тапанье по хомяку в ней приносит какое-то количество монет, но гораздо больше можно получать в виде пассивного заработка и выполняя различные задания, которые меняются каждый день.

Вот какие задания в Hamster Kombat доступны сегодня:

Ежедневный шифр

P: • —  — •
U: •• — 
B: — •••
L: • — ••
I: ••
C: — • — •

• это быстрое нажатие, а — это долгое нажатие на экран. Между набором букв надо делать паузу примерно 2 секунды.

Комбо

— TG Leaders (раздел Specials)
— Игры, изменившие все (или Finals are approaching) (раздел Specials)
— Hamster helps whales (раздел Specials)

Мини-игра



Подробный обзор Hamster Kombat можно прочитать на нашем сайте, тут мы рассказали, кто получит криптовалютные токены в качестве награды, а если вы ещё не играете, то за регистрацию в игре по этой ссылке можно получить приветственные монеты для лёгкого старта.

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Комментарии

Aspard
+577
Aspard
Кузнецов, да ты зaeбaл уже этим гoвном, жри его сам, не надо тащить сюда.
Вчера в 17:36
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+83
Александр Крас
Кузнецов тем больше нет ты за.б уже этим хомяком. Когда тебя уволят.
Вчера в 18:17
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+154
Basy
Не нравится, пролистывайте, в чем проблема?
2 часа назад в 02:49
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