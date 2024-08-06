Hamster Kombat: ежедневный шифр, комбо и прохождение мини-игры в хомяке 6 августа

Hamster Kombat — одна из самых популярных тапалок в Telegram. Тапанье по хомяку в ней приносит какое-то количество монет, но гораздо больше можно получать в виде пассивного заработка и выполняя различные задания, которые меняются каждый день.
Вот какие задания в Hamster Kombat доступны сегодня:
Ежедневный шифр
B: — • • •
Y: — • — —
T: —
E: •
S: • • •
• это быстрое нажатие, а — это долгое нажатие на экран. Между набором букв надо делать паузу примерно 2 секунды.
Комбо
— BisDev team (раздел PR& Team)
— Hamster YouTube Channel (раздел Specials)
— Sleeping Hamster (раздел Specials)
Мини-игра
Подробный обзор Hamster Kombat можно прочитать на нашем сайте, тут мы рассказали, кто получит криптовалютные токены в качестве награды, а если вы ещё не играете, то за регистрацию в игре по этой ссылке можно получить приветственные монеты для лёгкого старта.
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