В мобильной Stardew Valley есть скрытый мультиплеер. Как его включить?

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На днях популярный RPG-симулятор фермера Stardew Valley для Android и iOS получила крупное обновление 1.6.9. Среди новых функций обещают трехдневный весенний фестиваль, рыболовный ивент, а также загадочное летнее событие. Однако самое интересное разработчики спрятали подальше от глаз игроков — кооперативный режим.Для его активации необходимо ввести секретный код на титульном экране. Тапать нужно по листочкам на логотипе, которые выполнены в виде импровизированных стрелочек и имеют собственное направление. При нажатии на них срабатывает анимация листопада, а завершается код иконкой вопросительного знака в правом нижнем углу.Код для мультиплеера:Если все сделано верно, в меню появится новый пункт — Co-op. Поскольку режим экспериментальный, подцепиться автоматически к другу не получится, нужно ввести IP напарника. При этом по сети можно играть как с мобильными игроками, так и с владельцами ПК или консольных версий.Комбинация стрелок, которую использовали разработчики, наверняка знакома олдовым геймерам. Это известный «Конами-код», который изначально использовался для тестирования игр и активировал повышенное количество жизней или открывал доступ к выбору уровней. О секрете прознали геймеры, а со временем его оставили для упрощения жизни игрокам.