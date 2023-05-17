В Москве глушат GPS. Как пользоваться картами и навигаторами?

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В центре Москвы всё ещё работают средства, которые сбивают GPS-координаты на гражданских устройствах. Из-за глушилок смартфоны и навигаторы показывают неверную информацию о местоположении, а это приводит к невозможности работы сервисов, которые ориентируются на GPS. Возникли перебои с «Яндекс Такси», службами доставки, а также навигационными приложениями на смартфонах и смарт-часах.



«Устройства видят спутники систем GPS и ГЛОНАСС, но не могут получить от них данные. Проблемы есть не только в центре Москвы, но и по всему городу», — сообщил автор телеграм-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов.



«Невозможно понять, где находится пассажир, невозможно понять, куда подать машину, и непонятна конечная точка. Пытаются на закрытых картах, то есть карта, которая работает без интернета, но даже они, увы, подключены к GPS», — рассказал один из таксистов.



Современные смартфоны умеют определять геопозицию без применения GPS с помощью технологии LBS, которая позволяет получать данные о местоположении по Wi-Fi и GSM методом триангуляции. Эта технология была создана для геопозиционирования в сложных условиях (например, в подземных помещениях и закрытых складах). Она менее точная чем GPS, но неплохо работает в городской застройке благодаря высокой плотности базовых станций и точек Wi-Fi.



Чтобы смартфон перешел с GPS на LBS, нужно отключить GPS-модуль в системных настройках или через шторку уведомлений. Карты продолжат загружаться по мобильному интернету, но их работа не будет зависеть от GPS, а местоположение будет определяться по сотовым вышкам сотовых, причем любых операторов, независимо от того, какая SIM-карта вставлена в смартфон.

