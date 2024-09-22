В обычный калькулятор встроили нейросеть и интернет. Идеально для списывания на экзаменах и контрольных!

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Ютубер ChromaLock опубликовал видео, которое озаглавлено «Я сделал идеальной устройство для списывания». Он взял старый калькулятор Texas Instruments TI-84 и встроил в него доступ к нейросети ChatGPT.Внешне калькулятор не изменился, а в его начинку пришлось внести значительные улучшения. К примеру, был добавлен модуль Wi-Fi, микроконтроллер Seeed Studio XIAO-ESP32-C3 на базе 32-битного процессора с тактовой частотой 160 МГц и несколько резисторов. Кроме того, пришлось переписать микрокод прошивки, создав по сути новую операционную систему.Пользователь может вводить на калькуляторе текстовые запросы для сложных вычислений, а калькулятор показывает алгоритм решения и ответ. У разработчика большие планы — он планирует встроить в калькулятор камеру для сканирования задач и формул, а также хочет создать мини-приложения для доступа к электронной почте и чатам. Он выложил на GitHub исходный код своей прошивки и подробную информацию обо всех компонентах, задействованных в этом проекте. Благодаря этому, любые владельцы калькуляторов TI-84 могут повторить его опыт.