





Компания Google встроила в свой поисковик несколько классических игр. Для того, чтобы запустить любую из них, достаточно вписать в строку поиска определённые слова.Можно писать названия игр на английском, русском и любом другом языке. В поиске спрятано как минимум пять игр:В «Крестики-нолики» можно играть как против искусственного интеллекта, так и с другом на одном компьютере, делая ходы по очереди. Побеждает тот, кто первый составит в одну линию три фигуры — крестики или нолики. «Сапер» — легендарная игра, ставшая популярной в ранних версиях Windows. В ней нужно «разминировать» игровое поле, причём на каждой открываемой клетке указано, как далеко от неё находится мина. Пасьянс «Солитер» — один из вариантов пасьянса, хорошо знакомый пользователям Windows 95 и некоторых других версий Windows. Pac-Man — одна из самых популярных игр в мире, в которой нужно убегать от монстров по лабиринту. Версия от Google была выпущена в честь 30-летнего юбилея Pac-Man и в некоторой степени сложнее оригинала.Иногда Google добавляет в свой поиск новые игры. Обычно это происходит в рамках празднования каких-либо дат или событий.