В России введут самозапрет на выдачу кредитов. Зачем это надо и как воспользоваться?

Александр


В России вступил в силу закон, согласно которому с 1 марта 2025 года граждане смогут самостоятельно запрещать оформление на своё имя кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях. Эта мера нужна в основном для защиты от мошенничества, но может быть полезной и для тех, кто зависим от шоппинга и страдает от того, что приходится расплачиваться за импульсивные покупки.

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Самозапрет на выдачу кредитов и займов начиная с марта можно будет оформить на «Госуслугах», а с сентября во всех МФЦ страны. Оформление будет бесплатным, запрет отправляется во все кредитные бюро и распространяется на любые кредитные организации (то есть банки и МФО). Некоторые банки уже сейчас позволяют своим клиентам оформить такой запрет, но для этого требуется обращаться в конкретный банк, и на другие организации эта услуга не распространяется.

После оформления запрета не получится в том числе пользоваться рассрочками (сплитами, оплатой долями и прочим подобным) на маркетплейсах, в банковских приложениях и специализированных сервисах.

В настоящее время мошенники могут использовать персональные данные гражданина без его согласия: дистанционно обращаются в банк или МФО, предоставляют требуемую информацию, берут кредит и выводят деньги на свои счета. Самозапрет на выдачу кредитов призван решить эту проблему.

По данным Центробанка, в России наблюдается рекордный рост объёма мошеннических операций с денежными средствами граждан. Так, только в третьем квартале 2024 года с их банковских счетов было выведено 9,3 млрд рублей, а с января по сентябрь 18,4 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2023 год мошенники похитили у жителей РФ 11,6 млрд рублей.
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Комментарии

+1312
Grealex
Пока за мошенничество не будет неотвратимого наказания, никакие самозапреты не помогут.
43 минуты назад
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