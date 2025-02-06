В России введут самозапрет на выдачу кредитов. Зачем это надо и как воспользоваться?





В России вступил в силу закон, согласно которому с 1 марта 2025 года граждане смогут самостоятельно запрещать оформление на своё имя кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях. Эта мера нужна в основном для защиты от мошенничества, но может быть полезной и для тех, кто зависим от шоппинга и страдает от того, что приходится расплачиваться за импульсивные покупки. В России вступил в силу закон, согласно которому с 1 марта 2025 года граждане смогут самостоятельно запрещать оформление на своё имя кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях. Эта мера нужна в основном для защиты от мошенничества, но может быть полезной и для тех, кто зависим от шоппинга и страдает от того, что приходится расплачиваться за импульсивные покупки. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Самозапрет на выдачу кредитов и займов начиная с марта можно будет оформить на «Госуслугах», а с сентября во всех МФЦ страны. Оформление будет бесплатным, запрет отправляется во все кредитные бюро и распространяется на любые кредитные организации (то есть банки и МФО). Некоторые банки уже сейчас позволяют своим клиентам оформить такой запрет, но для этого требуется обращаться в конкретный банк, и на другие организации эта услуга не распространяется.После оформления запрета не получится в том числе пользоваться рассрочками (сплитами, оплатой долями и прочим подобным) на маркетплейсах, в банковских приложениях и специализированных сервисах.В настоящее время мошенники могут использовать персональные данные гражданина без его согласия: дистанционно обращаются в банк или МФО, предоставляют требуемую информацию, берут кредит и выводят деньги на свои счета. Самозапрет на выдачу кредитов призван решить эту проблему.По данным Центробанка, в России наблюдается рекордный рост объёма мошеннических операций с денежными средствами граждан. Так, только в третьем квартале 2024 года с их банковских счетов было выведено 9,3 млрд рублей, а с января по сентябрь 18,4 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2023 год мошенники похитили у жителей РФ 11,6 млрд рублей.