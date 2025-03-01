Теперь любой может запретить выдачу себе кредитов. Зачем это надо и как это сделать?

С 1 марта 2025 года любой гражданин РФ может самостоятельно запретить себе получать кредиты и займы в банках и микрофинансовых организациях. Это нужно прежде всего для защиты от мошеннических действий — чтобы злоумышленники не могли завладевать средствами, взятыми в долг при незаконном использовании чужих персональных данных.
Кредиты и займы по договору банковского счёта, в том числе овердрафт на банковских картах. По выбору гражданина самозапрет устанавливается на разные виды действий: полный самозапрет или частичный: по виду кредитора (кредитная или микрофинансовая организация) и по способу обращения за займом или кредитом (в офисе и дистанционно либо только дистанционно).
Самозапрет можно установить только для себя. Для других людей, в том числе родственников, нельзя даже по доверенности.
На что нельзя установить самозапрет?
Самозапрет не действует на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты, кредиты под залог транспортного средства, поручительство. Кроме того, он не распространяется на выдача денежных средств по ранее оформленным кредитным картам и оплату задолженности по уже выданным кредитам.
Где можно установить самозапрет?
С 1 марта 2025 года — в кредитной истории на портале «Госуслуги».
С 1 сентября 2025 года — в многофункциональных центрах (МФЦ).
Это платно?
Бесплатно, достаточно зайти в свой аккаунт на «Госуслугах» и заполнить стандартизированное заявление, подписав его электронной подписью.
Когда начинает действовать?
Самозапрет начинает действовать после внесения записи в кредитную историю — на следующий день после подачи заявления (с 00:00 по московскому времени). Отказать в установлении самозапрета не могут, но важно заполнить заявление без ошибок.
Как отменить?
Точно так же — через «Госуслуги», а с сентября и в МФЦ. Самозапрет снимается на второй день после подачи заявления. Информация об этом вносится в кредитную историю и становится доступна банкам.
Если у гражданина нет кредитной истории, он всё равно может установить самозапрет или снять его. Перед установкой самозапрета нет необходимости погашать выданные ранее кредиты.