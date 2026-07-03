В России запретили вход через Google: как проверить, где вы использовали аккаунт

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С недавних пор российским сайтам и приложениям законодательно запрещено использовать иностранные сервисы (в том числе Google) для регистрации и входа пользователей. Проверить, на каких ресурсах вы залогинивались через кнопку «Войти через Google» можно в настройках аккаунта, и там же можно отозвать такой способ входа. Рассказываем, как это сделать.
🖥️ Инструкция для компьютера
- Откройте страницу управления аккаунтом: перейдите по ссылке myaccount.google.com/connections.
- Просмотрите список: вы увидите все сайты и приложения, которым вы давали доступ через «Войти с аккаунтом Google».
- Управляйте доступом: для каждого сайта и приложения можно отозвать доступ, если он больше не нужен.
📱 Инструкция для смартфона (Android / iOS)
- Откройте приложение Gmail.
- Нажмите на аватарку (иконку профиля) в правом верхнем углу.
- Выберите «Управление аккаунтом Google».
- Перейдите в раздел «Безопасность и вход в аккаунт».
- Прокрутите вниз до блока «Связанные приложения» и нажмите «Посмотреть все связанные приложения».
- Точно так же тут можно отозвать возможность входа через аккаунт Google у любого сайта и приложения из этого списка.
Для иностранных сайтов и приложений можно оставить возможность залогинивания с аккаунтом Google, а в случае с российскими ресурсами имеет смысл сменить способ входа — например, используя номер телефона, связку электронной почты и пароля или отечественные сервисы (VK ID, «Сбер ID», «Яндекс ID», WB ID и им подобные).
🛡️ Что ещё можно проверить
- Активные устройства: в разделе «Безопасность» -> «Ваши устройства» можно увидеть все телефоны и компьютеры, где выполнен вход в ваш аккаунт.
- История входов: в Gmail на компьютере нажмите «Подробные сведения» в правом нижнем углу, чтобы увидеть IP-адреса и местоположение устройств из последних сеансов.
- Сохранённые пароли: на сайте passwords.google.com хранятся пароли, которые браузер запомнил для разных сайтов.