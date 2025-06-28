В смартфонах Samsung Galaxy появилось полезное секретное меню. Вот как его включить







Владельцы смартфонов Samsung даже не подозревают, что компания по-тихому внедрила скрытую опцию, которая добавляет кучу новых функций для Wi-Fi. По умолчанию это меню спрятано, но включить его сможет каждый. Рассказываем, как это провернуть. Владельцы смартфонов Samsung даже не подозревают, что компания по-тихому внедрила скрытую опцию, которая добавляет кучу новых функций для Wi-Fi. По умолчанию это меню спрятано, но включить его сможет каждый. Рассказываем, как это провернуть. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Откройте приложение «Настройки» и перейдите в «Подключения»;



Нажмите на «Wi-Fi», а затем на три точки в правом верхнем углу;

Выберите «Intelligent Wi-Fi»;

На этой странице пролистайте вниз и нажмите на кнопку Intelligent Wi-Fi несколько раз;

Вы увидите всплывающее окно, сообщающее, что Connectivity Labs будет включён;

Готово!

Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Наверняка вы не углублялись в настройки Wi-Fi после ввода пароля к нужной сети. Однако там есть расширенное меню и даже «лаборатория подключений» (Connectivity Labs). Оно зарыто глубоко в приложении «Настройки» на Samsung Galaxy, но оно может стать реально полезным для многих.Для начала активируйте секретные настройки Wi-Fi в Samsung Galaxy. Вот как это можно сделать:Точной информации о сроках появления скрытого меню Connectivity Labs нет. Компания по-тихому добавила её в One UI 6, но многие всё ещё не знают о её существовании.После включения Connectivity Labs вы найдете ряд новых настроек, с которыми можно поиграться. Страница начинается с отображения графика времени и использования Wi-Fi за последнюю неделю, включая используемые вами диапазоны.Под графиком есть длинный список настроек, включая Home Wi-Fi inspection. Эта очень полезная фича. Она попросит вас пройтись по дому, пока система проверит все различные точки доступа и диапазоны вашего маршрутизатора, определяя области со слабым сигналом.Также есть несколько полезных переключателей для настройки подключений к сетям Wi-Fi. Например, можно задать параметры таким образом, чтобы при слабом сигнале Wi-Fi девайс быстрее переходил на сотовые данные.Ещё одна полезная страница настроек списка — Customize Wi-Fi List settings. Отсюда вы можете включить кнопку фильтра на главной странице сетей Wi-Fi. При нажатии на нее можно выбрать просмотр только защищенных сетей, подключений Wi-Fi 6 и т. д.Ну, а если нажать на параметры разработчика в нижней части страницы Connectivity Labs, вы найдете совершенно новое меню с еще большим количеством настроек Wi-Fi.