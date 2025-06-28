В смартфонах Samsung Galaxy появилось полезное секретное меню. Вот как его включить

Владельцы смартфонов Samsung даже не подозревают, что компания по-тихому внедрила скрытую опцию, которая добавляет кучу новых функций для Wi-Fi. По умолчанию это меню спрятано, но включить его сможет каждый. Рассказываем, как это провернуть.
Для начала активируйте секретные настройки Wi-Fi в Samsung Galaxy. Вот как это можно сделать:
- Откройте приложение «Настройки» и перейдите в «Подключения»;
- Нажмите на «Wi-Fi», а затем на три точки в правом верхнем углу;
- Выберите «Intelligent Wi-Fi»;
- На этой странице пролистайте вниз и нажмите на кнопку Intelligent Wi-Fi несколько раз;
- Вы увидите всплывающее окно, сообщающее, что Connectivity Labs будет включён;
- Готово!
Точной информации о сроках появления скрытого меню Connectivity Labs нет. Компания по-тихому добавила её в One UI 6, но многие всё ещё не знают о её существовании.
Что полезного есть в Connectivity Labs?
После включения Connectivity Labs вы найдете ряд новых настроек, с которыми можно поиграться. Страница начинается с отображения графика времени и использования Wi-Fi за последнюю неделю, включая используемые вами диапазоны.
Под графиком есть длинный список настроек, включая Home Wi-Fi inspection. Эта очень полезная фича. Она попросит вас пройтись по дому, пока система проверит все различные точки доступа и диапазоны вашего маршрутизатора, определяя области со слабым сигналом.
Также есть несколько полезных переключателей для настройки подключений к сетям Wi-Fi. Например, можно задать параметры таким образом, чтобы при слабом сигнале Wi-Fi девайс быстрее переходил на сотовые данные.
Ещё одна полезная страница настроек списка — Customize Wi-Fi List settings. Отсюда вы можете включить кнопку фильтра на главной странице сетей Wi-Fi. При нажатии на нее можно выбрать просмотр только защищенных сетей, подключений Wi-Fi 6 и т. д.
Ну, а если нажать на параметры разработчика в нижней части страницы Connectivity Labs, вы найдете совершенно новое меню с еще большим количеством настроек Wi-Fi.
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