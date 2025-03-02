В Telegram появились платные сообщения

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В бета-версии



Как настроить платные сообщения: В бета-версии Telegram было реализовано интересное нововведение — владельцы супергрупп могут устаналивать плату за отправку сообщений участникаами этих групп. Эта возможность работает в тестовом режиме. Оплачивать отправку сообщений можно внутренней валютой Telegram — звёздами Как настроить платные сообщения: Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

• Отправка альбома с несколькими файлами оплачивается как оправка нескольких сообщений.





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• Настройка доступна в супергруппах. В базовых группах её нет. Включить платную отправку сообщений в можно в разделе «Разрешения» на экране настроек группы.• Настраивать плату за отправку сообщений могут администраторы с разрешением «Блокировка пользователей».• Когда настройка включена, участники группы должны оплачивать отправку каждого сообщения. Для администраторов отправка сообщений бесплатная.• 85% звёзд, уплаченных участниками группы, попадают на счёт группы, 15% — комиссия Telegram. Распоряжаться балансом может владелец группы.Как отправлять платные сообщения:• Когда в группе включена платная отправка сообщений, в поле ввода будет показан соответствующий текст, а вместо кнопки отправки отображается кнопка с ценой и изображением звезды.• За отправку сообщения участник группы должен платит то количество звёзд, которое указали администраторы группы.• Невозможно создать отложенное сообщение, а сообщение, отложенное до того момента, как была включена платная отправка, не отправится в запланированное время.• За редактирование опубликованного сообщения плата не взымается.