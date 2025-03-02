В Telegram появились платные сообщения

Иллюстрация: Tginfo
В бета-версии Telegram было реализовано интересное нововведение — владельцы супергрупп могут устаналивать плату за отправку сообщений участникаами этих групп. Эта возможность работает в тестовом режиме. Оплачивать отправку сообщений можно внутренней валютой Telegram — звёздами.
Как настроить платные сообщения:
• Настраивать плату за отправку сообщений могут администраторы с разрешением «Блокировка пользователей».
• Когда настройка включена, участники группы должны оплачивать отправку каждого сообщения. Для администраторов отправка сообщений бесплатная.
• 85% звёзд, уплаченных участниками группы, попадают на счёт группы, 15% — комиссия Telegram. Распоряжаться балансом может владелец группы.
Как отправлять платные сообщения:
• Когда в группе включена платная отправка сообщений, в поле ввода будет показан соответствующий текст, а вместо кнопки отправки отображается кнопка с ценой и изображением звезды.
• За отправку сообщения участник группы должен платит то количество звёзд, которое указали администраторы группы.
• Невозможно создать отложенное сообщение, а сообщение, отложенное до того момента, как была включена платная отправка, не отправится в запланированное время.
• За редактирование опубликованного сообщения плата не взымается.
• Отправка альбома с несколькими файлами оплачивается как оправка нескольких сообщений.
Скачать свежую бета-версию Telegram можно тут.