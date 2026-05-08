В вашем iPhone есть режим «антишпион». Даже новый Samsung Galaxy покупать не придётся

Наверное, каждого хоть раз напрягало, когда кто-то в метро, самолёте или очереди начинает коситься в экран смартфона и читать переписки, заметки или смотреть, чем вы вообще занимаетесь. Особенно неприятно это ощущается на современных iPhone с очень яркими OLED-дисплеями и широкими углами обзора. К счастью, в iOS уже давно есть скрытая функция, которая частично решает эту проблему. Причём многие о ней даже не знают. Рассказываем, как её быстро активировать.

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Универсальный доступ»;

Перейдите в «Дисплей и размер текста»;

Найдите функцию «Понижение точки белого» и включите её;

Выставьте ползунок примерно на 80-100% (чем выше значение, тем сильнее затемняется экран);

Теперь отключите её;

Вернитесь к настройкам универсального доступа и нажмите на «Быстрая команда»;

Выберите «Понижение точки белого»;

Готово!

Напомним, что Samsung недавно выпустила Galaxy S26 Ultra, одной из эксклюзивных функций которого стала Privacy Display. Это специальный режим конфиденциальности, который ограничивает углы обзора экрана. Со стороны дисплей становится заметно темнее, и подсмотреть информацию уже намного сложнее. Но похожий эффект можно получить и на iPhone программным способом без покупки нового смартфона или специальных аксессуаров.Конечно, полноценное антишпионское стекло или аппаратный Privacy Display это полностью не заменит. Но если вам нужно быстро скрыть экран от посторонних глаз в транспорте, кафе или офисе — работает это поразительно хорошо. Особенно вечером или в помещениях с приглушённым светом.Смысл функции заключается в том, что iPhone сильно уменьшает интенсивность белого цвета и общую яркость дисплея. Из-за этого экран становится менее читаемым под углом, а человек сбоку начинает видеть просто тёмную картинку вместо текста и интерфейса. При этом для самого владельца смартфона пользоваться устройством всё ещё комфортно.Как включить режим «антишпион» на iPhone:Теперь тройное нажатие боковой кнопки будет мгновенно включать и выключать режим конфиденциальности, iPhone станет заметно темнее, а информация на дисплее будет намного хуже читаться со стороны.Важно понимать, что это именно программная защита. Если рядом с вами сидит человек вплотную, он всё равно сможет что-то разглядеть. Но от случайных взглядов в общественных местах такой режим реально помогает. Особенно если не хочется клеить толстое антишпионское стекло, которое ухудшает качество изображения и делает экран мутным. Ну, а самое приятное — всё это уже встроено в iOS и работает даже на старых моделях iPhone.