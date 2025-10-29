В Wildberries появилась виртуальная примерочная. Любую вещь можно надеть на себя!

Маркетплейс Wildberries запустил сервис «Клиентская примерка», использующий технологии компьютерного зрения и нейросети. После завершения тестирования функция стала доступной для российских пользователей маркетплейса.
Пользователи могут загружать как готовые фотографии, так и делать снимки в реальном времени. Нейросеть анализирует изображение и точно накладывает выбранный товар на фигуру пользователя, учитывая особенности комплекции, пропорции вещей и цветовую палитру.
В настоящее время сервис доступен для подписчиков «WB Клуба», а также для продавцов, подключившихся к тарифному уровню «Продвинутый» подписки «Джем». Для удобства поиска таких товаров на маркетплейсе внедрен специальный фильтр.