В Windows 11 появились продвинутые настройки, но они скрыты. Как найти?

Александр


В предварительных сборках Windows 11, которые выпускаются в ветках Dev и Beta в рамках программы Windows Insider, были обнаружены продвинутые настройки операционной системы. Изначально они появились в редакции Server, а теперь их можно найти в Home, Pro и Enterprise.

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Новые настройки по умолчанию скрыты. Разблокировать их появление в «Параметрах» можно с помощью утилиты ViVeTool:

1. Скачайте утилиту ViVeTool с GitHub и распакуйте файлы в любую папку (например, в C:\ViveTool).

2. Откройте командную строку от имени администратора (например, набрав cmd в поиске и выбрав соответствующую опцию запуска).

3. В командной строке впишите команду cd /d "C:\ViVeTool" и нажмите Enter.

4. Впишите команду vivetool /enable /id:56005157 и нажмите Enter. Убедитесь, что в командной строке появилось сообщение Successfully set feature configuration. 

5. Перезагрузите компьютер.

Чтобы найти эти настройки, запустите «Параметры» (через меню «Пуск» или нажатием Win+I) — они появятся в разделе Advanced Settings. Они позволяют более тонко настроить работу операционной системы и пригодятся опытным пользователям.
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