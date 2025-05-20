В Windows 11 появились продвинутые настройки, но они скрыты. Как найти?

В предварительных сборках Windows 11, которые выпускаются в ветках Dev и Beta в рамках программы Windows Insider, были обнаружены продвинутые настройки операционной системы. Изначально они появились в редакции Server, а теперь их можно найти в Home, Pro и Enterprise.
1. Скачайте утилиту ViVeTool с GitHub и распакуйте файлы в любую папку (например, в C:\ViveTool).
2. Откройте командную строку от имени администратора (например, набрав cmd в поиске и выбрав соответствующую опцию запуска).
3. В командной строке впишите команду cd /d "C:\ViVeTool" и нажмите Enter.
4. Впишите команду vivetool /enable /id:56005157 и нажмите Enter. Убедитесь, что в командной строке появилось сообщение Successfully set feature configuration.
5. Перезагрузите компьютер.
Чтобы найти эти настройки, запустите «Параметры» (через меню «Пуск» или нажатием Win+I) — они появятся в разделе Advanced Settings. Они позволяют более тонко настроить работу операционной системы и пригодятся опытным пользователям.