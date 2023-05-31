Слухи подтвердились — компания Microsoft реализовала в Windows 11 поддержку виджетов с быстрым доступом к различной информации. Правда, в отличие от Windows 7 и Vista, виджеты располагаются не на рабочем столе, а в отдельном окне, которое вызывается горячим сочетанием клавиш.
Чтобы добавить виджеты, нужно сначала установить приложение «Домашняя версия для разработчиков» (в оригинале Dev Home, что логичнее было бы перевести как «Дом разработчика»). После установки нужно подождать несколько минут, пока приложение настроится на работу, а затем надо нажать Win + W. В правой части экрана откроется окно с выбором виджетов. Доступны виджеты с информацией о процессоре, видеокарте, памяти и сетевом адаптере, а также виджеты календаря, галереи, игрового центра, прогноза погоды, спортивных новостей, менеджера задач. Есть и виджеты, предназначенные специально для разработчиков (например, для отслеживания багов, работы с кодом на GitHub и обратной связи с пользователями).
Настроек у виджетов почти нет, можно лишь изменить их размер (мелкий, средний и крупный). Приложение Dev Home было выпущено лишь недавно и доступно в виде бета-версии, то есть будет дорабатываться и совершенствоваться, а вместе с ним, вероятно, видоизменятся и виджеты. Хочется надеяться, что Microsoft сделает так, что их можно будет размещать на рабочем столе под всеми окнами, где информация будет всегда на виду без каких-либо дополнительных действий.
В Windows 11 появились виджеты с системной информацией. Как установить?
Слухи подтвердились — компания Microsoft реализовала в Windows 11 поддержку виджетов с быстрым доступом к различной информации. Правда, в отличие от Windows 7 и Vista, виджеты располагаются не на рабочем столе, а в отдельном окне, которое вызывается горячим сочетанием клавиш.
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