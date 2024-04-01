В Windows 11 появилось новое меню «Пуск». Как включить его?

В недавно выпущенной на канале Beta инсайдерской сборке Windows 11 под номером 22635.3420 обнаружено новое меню «Пуск». В нём алфавитный список установленных программ и игр замен на сетку с иконками.
В настоящее время это нововведение находится на стадии тестирования и недоступно пользователям, но его можно включить с помощью утилиты ViveTool. Само собой, на компьютере при этом должна быть установлена указанная сборка Windows.
Скачайте ViveTool и скопируйте содержимое архива с программой в любую директорию (например, прямо на диск С).
Откройте командную строку от имени администратора (например, набрав cmd в поиске и выбрав соответствующую опцию запуска). В командной строке последовательно впишите и выполните следующие команды:
vivetool /enable /id: 48433719
vivetool /enable /id: 47205210 /variant: 2
Убедитесь, что в командной строке появилось сообщение Successfully set feature configuration. Перезагружать компьютер не требуется.
Откройте меню «Пуск» — если всё получилось правильно, алфавитный список приложений заменится сеткой иконок.
Если потребуется отключить это нововведение, выполните описанные выше действия, использовав на последнем шаге команду vivetool /disable /id: 47205210.
https://thecommunity.ru/blog/guides/10404-instrukcija-vkljuchaem-obnovlennyj-dizajn-menju-pusk-v-win...
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