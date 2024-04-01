В Windows 11 появилось новое меню «Пуск». Как включить его?

Александр



В недавно выпущенной на канале Beta инсайдерской сборке Windows 11 под номером 22635.3420 обнаружено новое меню «Пуск». В нём алфавитный список установленных программ и игр замен на сетку с иконками.

В настоящее время это нововведение находится на стадии тестирования и недоступно пользователям, но его можно включить с помощью утилиты ViveTool. Само собой, на компьютере при этом должна быть установлена указанная сборка Windows.

Скачайте ViveTool и скопируйте содержимое архива с программой в любую директорию (например, прямо на диск С).

Откройте командную строку от имени администратора (например, набрав cmd в поиске и выбрав соответствующую опцию запуска). В командной строке последовательно впишите и выполните следующие команды:

vivetool /enable /id: 48433719
vivetool /enable /id: 47205210 /variant: 2

Убедитесь, что в командной строке появилось сообщение Successfully set feature configuration. Перезагружать компьютер не требуется. 

Откройте меню «Пуск» — если всё получилось правильно, алфавитный список приложений заменится сеткой иконок.



Если потребуется отключить это нововведение, выполните описанные выше действия, использовав на последнем шаге команду vivetool /disable /id: 47205210.

https://thecommunity.ru/blog/guides/10404-instrukcija-vkljuchaem-obnovlennyj-dizajn-menju-pusk-v-win...
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В Windows 11 нашли опцию, которая застряла во времени почти на 30 лет
Раскрыты системные требования для компьютеров совершенного нового типа. Сейчас таких устройств просто нет!
В Microsoft Edge появилась сверхполезная настройка. Жаль, что разработчики Chrome и Safari не додумались до такого

Рекомендации

Рекомендации

Как читать сообщения в WhatsApp незаметно для отправителя
Легальный способ бесплатно активировать Windows и Office
Apple разъяснила, как пользоваться iOS 17.3 и не лишиться iPhone
Как заменить иконку iOS-приложения «Сбербанка» на классическую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии