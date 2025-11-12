Top.Mail.Ru

В Windows 11 появилось обновлённое меню «Пуск» с гибкими настройками

Корпорация Microsoft выпустила для Windows 11 накопительное обновление KB5068861, которое принесло заметные визуальные и функциональные улучшения. Главным изменением стала масштабная переработка интерфейса меню «Пуск», сделавшая его более гибким и удобным для настройки.

«Пуск» сохранил расположение в нижней части экрана, но получил расширенные возможности кастомизации. Теперь там можно закреплять больше приложений, скрывать ленту рекомендаций и значок приложения Phone Link, а также менять внешний вид списка установленных программ. Кроме того, меню теперь автоматически масштабируется в зависимости от диагонали экрана, что улучшает эргономику на устройствах с низким разрешением.

Существенные изменения коснулись и индикатора батареи на ноутбуках, планшетах и игровых консолях. Значок стал крупнее и нагляднее — теперь его цвет динамически меняется в зависимости от уровня заряда, как на смартфонах, а оставшийся заряд может отображаться в процентах.

Обновление также устранило ряд известных проблем в операционной системе, включая дублирование процессов диспетчера задач после его закрытия, ускоренный разряд батареи на портативных игровых консолях, неработающий голосовой ввод при первичной настройке системы без микрофона, самопроизвольный переход в режим Task View при выборе рабочего стола и сбои парсера запросов HTTP.sys при работе с прокси-серверами.

Накопительное обновление KB5068861 уже доступно для установки через «Центр обновления Windows» или может быть скачано вручную из каталога Microsoft Update.
Комментарии