





Компания Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11 с номером 22538. В операционную систему добавлено несколько нововведений, в том числе появился обновлённый «Диспетчер задач» в нативном для Windows 11 стиле Fluent Design с несколькими дополнительными возможностями.Внешний вид «Диспетчера задач» кардинально переработан, инструмент получил новый заголовок окна, новое навигационное меню, новый раздел настроек, хотя в области контента выводятся привычные разделы из старого «Диспетчера задач». Кроме того, поддерживается тёмная тема оформления, которой не было у прежней версии этой утилиты.





Новый «Диспетчер задач» можно установить уже сейчас на любую сборку Windows 11, не дожидаясь, пока Microsoft выпустит его с одним из обновлений операционной системы. Для этого потребуется сторонняя утилита ViveTool.



1. Скачайте ViVeTool.

2. Распакуйте архив в любое место на компьютере (например, в папку ViVeTool в корне диска C).

3. Откройте командную строку от имени администратора (например, набрав "cmd" в поиске и выбрав соответствующую опцию).

4. В командной строке перейдите в папку с ViVeTool с помощью команды cd /d <путь к папке> (например: cd /d «C:\ViVeTool») и нажмите Enter

5. По очереди введите команды, указанные ниже, нажимая Enter после каждой из них. Убедитесь, что появляется сообщение "Successfully set feature configuration".



vivetool addconfig 35908098 2

vivetool addconfig 36898195 2

vivetool addconfig 37204171 2

vivetool addconfig 15681380 2

vivetool addconfig 8749962 2



После следующей перезагрузки на вашем компьютере появится новый «Диспетчер задач». Имейте в виду, чтоо он может работать нестабильно. Если вы хотите вернуться к старому варианту программы, воспользуйтесь приведённой выше инструкцией, но на пятом шаге введите следующие команды:



vivetool delconfig 35908098 2

vivetool delconfig 36898195 2

vivetool delconfig 37204171 2

vivetool delconfig 15681380 2

vivetool delconfig 8749962 2







