В Windows появился удобный обмен файлами с Android по Wi-Fi. Кабель больше не нужен!

Компания Microsoft добавила в Windows 10 и 11 новую функцию — можно обмениваться любыми файлами между компьютером и смартфоном или планшетом на базе Android по воздуху, минуя проводное подключение. Для этого в «Проводник» был добавлен раздел под названием «Управление мобильными устройствами», который появляется после установки компонента Cross-Device Experience Host, получаемого вместе с другими апдейтами через Microsoft Store.Накопитель смартфона отображается в «Проводнике» наряду с другими накопителями, сетевыми хранилищами и периферийными устройствами. Можно копировать оттуда на компьютер любые файлы, равно как и перебрасывать туда файлы с компьютера. Данные передаются через локальный Wi-Fi.Для использования этой фичи необходимо установить приложение «Связь с телефоном» на компьютер и смартфон, а затем произвести сопряжение устройств. Более ничего делать не требуется — новый раздел с возможностью обмена файлами появится в «Проводнике» автоматически. Само собой, компьютер и смартфон должны быть подключены к одной сети Wi-Fi, поскольку передача файлов производится по локальному соединению. Компонент Cross-Device Experience Host устанавливается на компьютер непосредственно перед сопряжением устройств.Эта возможность появляется у пользователей Windows 10 и 11 постепенно и зависит от активации на серверах Microsoft, поэтому она может быть недоступна на некоторых компьютерах. Чтобы ускорить её появление, нужно открыть Microsoft Store и установить найденные обновления компонентов.