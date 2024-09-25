В «Яндекс Музыке» появились трейлеры. Что это и где их найти?

Артем
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Теперь можно не слушать посредственных исполнителей

«Трейлеры» — новый сервис, который поможет быстро ознакомиться с творчеством артиста по коротким отрывкам популярных треков, альбомов и плейлистов. Нарезка создается нейросетью, которая анализирует композицию и выбирает ее наиболее яркие моменты. 

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Где найти и прослушать «трейлер»:

  • на странице артиста, плейлиста или альбома рядом с кнопкой прослушивания;
  • в меню, которое появляется после долгого нажатия на артиста, трек, альбом или плейлист;
  • в контекстном меню настроек нажмите на меню (три точки).
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«Трейлеры» уже появились на Android, iOS и десктопном приложениях «Яндекс Музыки». Новая функция доступна подписчикам «Яндекс Плюса».
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