В «Яндекс Музыке» появились трейлеры. Что это и где их найти?

Теперь можно не слушать посредственных исполнителей
«Трейлеры» — новый сервис, который поможет быстро ознакомиться с творчеством артиста по коротким отрывкам популярных треков, альбомов и плейлистов. Нарезка создается нейросетью, которая анализирует композицию и выбирает ее наиболее яркие моменты.
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Где найти и прослушать «трейлер»:
- на странице артиста, плейлиста или альбома рядом с кнопкой прослушивания;
- в меню, которое появляется после долгого нажатия на артиста, трек, альбом или плейлист;
- в контекстном меню настроек нажмите на меню (три точки).
«Трейлеры» уже появились на Android, iOS и десктопном приложениях «Яндекс Музыки». Новая функция доступна подписчикам «Яндекс Плюса».