Удивите друзей: ваш смартфон может сказать что-нибудь смешное, когда вы втыкаете в него зарядку

Пользователям Android-смартфонов повезло: можно сменить стандартный звук начала зарядки на любой другой. Для этого воспользуйтесь приложением MacroDroid.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Программа работает по принципу «триггер — действие»: вы задаёте условие (подключение питания) и указываете, что должно произойти (воспроизведение звука). Этот метод работает на любых Android-смартфонах, независимо от производителя. Важно, что MacroDroid не заменяет стандартный звук, а добавляет к нему свой, поэтому системный сигнал потребуется отключить отдельно.Перед началом настройки добавьте на смартфон аудиофайл, который вы хотите использовать в качестве сигнала начала зарядки (например, вы можете записать на диктофон фразу «ай, больно!»)После установки откройте приложение и предоставьте все запрашиваемые разрешения (доступ к уведомлениям, работе в фоне и т. д.)На главном экране приложения нажмите «Добавить макрос» или кнопку «+». Если вы видите приветственный экран с шаблонами, выберите опцию создания макроса с нуля.Нажмите на «Триггеры» и выберите «Батарея/Питание» из списка категорий. Затем нажмите «Питание подключено/отключено» и отметьте пункт «Питание подключено». Нажмите «ОК», чтобы подтвердить выбор.Перейдите в раздел «Действия», нажмите «+» и выберите категорию «Медиа». В открывшемся списке выберите «Воспроизвести/Остановить звук». В появившемся окне нажмите «Выбрать файл» и укажите аудиофайл, который будет воспроизводиться при подключении к зарядке.Придумайте название для макроса (например, «Звук зарядки») и нажмите на галочку или значок сохранения в правом нижнем углу экрана. Убедитесь, что переключатель рядом с названием макроса находится в активном положении (зелёного цвета).Зайдите в настройки смартфона, найдите раздел «Звук и вибрация», затем «Расширенные настройки» (название может отличаться в зависимости от производителя). Найдите пункт «Воспроизводить звук при подключении зарядного устройства» и выключите его. Это необходимо, чтобы при подключении к сети не звучали два сигнала одновременно. На некоторых моделях может вообще не быть этой опции.Процесс настройки звука на момент отключения от сети практически идентичен описанному выше. Единственное отличие — на шаге выбора триггера нужно отметить пункт «Питание отключено» вместо «Питание подключено». В остальном инструкция полностью повторяется: выбираете действие с воспроизведением звука, указываете файл и сохраняете макрос. Таким образом можно настроить два разных звуковых сигнала: один на момент подключения к зарядке, другой — на момент отключения.MacroDroid позволяет не только воспроизводить звук, но и озвучивать события голосом. Для этого в разделе «Действия» вместо «Воспроизвести/Остановить звук» нужно выбрать «Произнести текст». В открывшемся окне можно написать любую фразу (например, «Зарядка началась» или «Батарея пополняется»), а также настроить скорость и тембр голоса. Приложение будет произносить этот текст каждый раз при подключении к смартфона к зарядному устройству.