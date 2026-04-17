Удивите друзей: ваш смартфон может сказать что-нибудь смешное, когда вы втыкаете в него зарядку

Фото freepik
Пользователям Android-смартфонов повезло: можно сменить стандартный звук начала зарядки на любой другой. Для этого воспользуйтесь приложением MacroDroid.
Программа работает по принципу «триггер — действие»: вы задаёте условие (подключение питания) и указываете, что должно произойти (воспроизведение звука). Этот метод работает на любых Android-смартфонах, независимо от производителя. Важно, что MacroDroid не заменяет стандартный звук, а добавляет к нему свой, поэтому системный сигнал потребуется отключить отдельно.
Перед началом настройки добавьте на смартфон аудиофайл, который вы хотите использовать в качестве сигнала начала зарядки (например, вы можете записать на диктофон фразу «ай, больно!»)
Скачайте и установите MacroDroid из «Play Маркета». После установки откройте приложение и предоставьте все запрашиваемые разрешения (доступ к уведомлениям, работе в фоне и т. д.)
Создайте новый макрос. На главном экране приложения нажмите «Добавить макрос» или кнопку «+». Если вы видите приветственный экран с шаблонами, выберите опцию создания макроса с нуля.
Настройте триггер (условие запуска). Нажмите на «Триггеры» и выберите «Батарея/Питание» из списка категорий. Затем нажмите «Питание подключено/отключено» и отметьте пункт «Питание подключено». Нажмите «ОК», чтобы подтвердить выбор.
Настройте действие (что будет происходить). Перейдите в раздел «Действия», нажмите «+» и выберите категорию «Медиа». В открывшемся списке выберите «Воспроизвести/Остановить звук». В появившемся окне нажмите «Выбрать файл» и укажите аудиофайл, который будет воспроизводиться при подключении к зарядке.
Сохраните макрос. Придумайте название для макроса (например, «Звук зарядки») и нажмите на галочку или значок сохранения в правом нижнем углу экрана. Убедитесь, что переключатель рядом с названием макроса находится в активном положении (зелёного цвета).
Как настроить звук при отключении от зарядки
Процесс настройки звука на момент отключения от сети практически идентичен описанному выше. Единственное отличие — на шаге выбора триггера нужно отметить пункт «Питание отключено» вместо «Питание подключено». В остальном инструкция полностью повторяется: выбираете действие с воспроизведением звука, указываете файл и сохраняете макрос. Таким образом можно настроить два разных звуковых сигнала: один на момент подключения к зарядке, другой — на момент отключения.
Расширенные возможности MacroDroid
MacroDroid позволяет не только воспроизводить звук, но и озвучивать события голосом. Для этого в разделе «Действия» вместо «Воспроизвести/Остановить звук» нужно выбрать «Произнести текст». В открывшемся окне можно написать любую фразу (например, «Зарядка началась» или «Батарея пополняется»), а также настроить скорость и тембр голоса. Приложение будет произносить этот текст каждый раз при подключении к смартфона к зарядному устройству.