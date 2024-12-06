Можно легко вернуть деньги за подарочный сертификат. Актуально для новогодних праздников!

Александр


Наступает пора новогодних и рождественских праздников, а это время, когда люди дарят друг другу подарки. Многие предпочитают покупать подарочные сертификаты и дарить именно их, но далеко не факт, что одариваемый воспользуется подарком, сертификат может так и пролежать неиспользованным, а ведь его можно обналичить. Закон это позволяет!

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Если кратко: обладатель подарочного сертификата имеет право обратиться к продавцу за возвратом денег, уплаченных за сертификат, а продавец обязан вернуть эти деньги. Вот на какие законодательные нормы и определения Верховного суда нужно ссылаться, выдвигая требование возврата:

 — Приобретение подарочного сертификата нужно рассматривать как внесение аванса в счет будущей покупки товара или получения услуг, но не как оплату товара или услуги (определение Верховного суда РФ № 57-КГ15-7).

 — Продавец обязан вернуть деньги за подарочный сертификат его владельцу, если тот им не воспользовался. Это правило действует даже в том случае, если продавец обозначил условие о невозвратности сертификата (определение Верховного суда РФ № 305-АД18-18522).

 — Обращаться за возвратом денег может не только тот человек, который приобрёл сертификат, но и тот, которому его подарили, поскольку дарить подарки в РФ не запрещено, а после дарения имущественные права на вещь переходят с дарителя на одариваемого согласно ст. 572 ГК РФ.

 — Потребитель имеет право отказаться от оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей».

 — Срок действия сертификата не имеет значения, ведь продавец получил аванс за товар или услугу, но при этом не передал товар и не оказал услугу, а следовательно, у него возникло неосновательное обогащение, которое он обязан вернуть согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ.

 — Сторона, уклоняющаяся от возврата аванса, несет ответственность за необоснованное пользование чужими денежными средствами в виде уплаты процентов на сумму этих средств согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ.
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Комментарии

tellurian
+2047
tellurian
Супер статья. Добавил в избранное. Спасибо!
2 часа назад в 16:34
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+178
acinatnas
А продавец имеет право вернуть деньги покупателю, а не хитровыдуманному одаренному ?
час назад в 17:15
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