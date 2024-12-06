Можно легко вернуть деньги за подарочный сертификат. Актуально для новогодних праздников!





Наступает пора новогодних и рождественских праздников, а это время, когда люди дарят друг другу подарки. Многие предпочитают покупать подарочные сертификаты и дарить именно их, но далеко не факт, что одариваемый воспользуется подарком, сертификат может так и пролежать неиспользованным, а ведь его можно обналичить. Закон это позволяет! Наступает пора новогодних и рождественских праздников, а это время, когда люди дарят друг другу подарки. Многие предпочитают покупать подарочные сертификаты и дарить именно их, но далеко не факт, что одариваемый воспользуется подарком, сертификат может так и пролежать неиспользованным, а ведь его можно обналичить. Закон это позволяет! Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Если кратко: обладатель подарочного сертификата имеет право обратиться к продавцу за возвратом денег, уплаченных за сертификат, а продавец обязан вернуть эти деньги. Вот на какие законодательные нормы и определения Верховного суда нужно ссылаться, выдвигая требование возврата:— Приобретение подарочного сертификата нужно рассматривать как внесение аванса в счет будущей покупки товара или получения услуг, но не как оплату товара или услуги (определение Верховного суда РФ № 57-КГ15-7).— Продавец обязан вернуть деньги за подарочный сертификат его владельцу, если тот им не воспользовался. Это правило действует даже в том случае, если продавец обозначил условие о невозвратности сертификата (определение Верховного суда РФ № 305-АД18-18522).— Обращаться за возвратом денег может не только тот человек, который приобрёл сертификат, но и тот, которому его подарили, поскольку дарить подарки в РФ не запрещено, а после дарения имущественные права на вещь переходят с дарителя на одариваемого согласно ст. 572 ГК РФ.— Потребитель имеет право отказаться от оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей».— Срок действия сертификата не имеет значения, ведь продавец получил аванс за товар или услугу, но при этом не передал товар и не оказал услугу, а следовательно, у него возникло неосновательное обогащение, которое он обязан вернуть согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ.— Сторона, уклоняющаяся от возврата аванса, несет ответственность за необоснованное пользование чужими денежными средствами в виде уплаты процентов на сумму этих средств согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ.