Можно легко вернуть деньги за подарочный сертификат. Актуально для новогодних праздников!

Наступает пора новогодних и рождественских праздников, а это время, когда люди дарят друг другу подарки. Многие предпочитают покупать подарочные сертификаты и дарить именно их, но далеко не факт, что одариваемый воспользуется подарком, сертификат может так и пролежать неиспользованным, а ведь его можно обналичить. Закон это позволяет!
— Приобретение подарочного сертификата нужно рассматривать как внесение аванса в счет будущей покупки товара или получения услуг, но не как оплату товара или услуги (определение Верховного суда РФ № 57-КГ15-7).
— Продавец обязан вернуть деньги за подарочный сертификат его владельцу, если тот им не воспользовался. Это правило действует даже в том случае, если продавец обозначил условие о невозвратности сертификата (определение Верховного суда РФ № 305-АД18-18522).
— Обращаться за возвратом денег может не только тот человек, который приобрёл сертификат, но и тот, которому его подарили, поскольку дарить подарки в РФ не запрещено, а после дарения имущественные права на вещь переходят с дарителя на одариваемого согласно ст. 572 ГК РФ.
— Потребитель имеет право отказаться от оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей».
— Срок действия сертификата не имеет значения, ведь продавец получил аванс за товар или услугу, но при этом не передал товар и не оказал услугу, а следовательно, у него возникло неосновательное обогащение, которое он обязан вернуть согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ.
— Сторона, уклоняющаяся от возврата аванса, несет ответственность за необоснованное пользование чужими денежными средствами в виде уплаты процентов на сумму этих средств согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ.