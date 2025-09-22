Весь TikTok сходит с ума от этой фишки iOS 26: теперь свайпать ролики можно языком







Вместе с масштабным редизайном в iOS 26 появились новые функции универсального доступа для людей с ограниченными возможностями. Одна из них — возможность навигации по системе с помощью движений головы или языка. Именно ей некоторые альтернативно одарённые энтузиасты нашли более изощрённое применение.

Убедитесь, что ваш iPhone обновлён до iOS 26, иначе это минус вайбик;



Откройте «Настройки» и перейдите в «Универсальный доступ»; Пролистайте вниз до пункта «Отслеживание движений головы»;

Включите «Отслеживание движений головы» и на «Высовывание языка» назначьте прокрутку вверх или вниз;

Далее вам придётся потренироваться, поскольку с первого раза может не получиться;

Готово!

В TikTok и других соцсетях уже завирусился тренд, где зумеры скроллят ролики в ленте с помощью языка. Вот как её можно включить:Не забудьте поделиться этим гайдом с друзьями, пусть тоже знают, что ролики в соцсетях можно свайпать не только пальцами.