Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Включите эту настройку, чтобы обезопасить свой iPhone от вора

Александр

Фото freepik

Первое, что делает вор, к которому попал чужой iPhone, — спускает шторку уведомлений, активирует авиарежим и выключает устройство. Интернет на устройстве полностью пропадает, поэтому iPhone становится невозможно отследить или заблокировать. Чтобы злоумышленник не смог так сделать, нужно включить всего одну опцию.

Откройте «Настройки», перейдите в раздел «Face ID и код-пароль» и деактивируйте тумблер у «Пункта управления». Теперь ни у кого не будет доступа к «Пункту управления», когда экран заблокирован. Немного неудобно, зато безопасно! Вернитесь на главную страницу «Настроек», нажмите на своё имя, перейдите в «Локатор» и убедитесь, что активны все тумблеры.

После этой манипуляции на экране выключения появится предупреждение о том, что «iPhone можно будет найти даже после выключения». Для поиска iPhone используйте сервис «Локатор».
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

