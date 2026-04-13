Включите эту настройку, чтобы обезопасить свой iPhone от вора

Первое, что делает вор, к которому попал чужой iPhone, — спускает шторку уведомлений, активирует авиарежим и выключает устройство. Интернет на устройстве полностью пропадает, поэтому iPhone становится невозможно отследить или заблокировать. Чтобы злоумышленник не смог так сделать, нужно включить всего одну опцию.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Откройте «Настройки», перейдите в раздел «Face ID и код-пароль» и деактивируйте тумблер у «Пункта управления». Теперь ни у кого не будет доступа к «Пункту управления», когда экран заблокирован. Немного неудобно, зато безопасно! Вернитесь на главную страницу «Настроек», нажмите на своё имя, перейдите в «Локатор» и убедитесь, что активны все тумблеры.После этой манипуляции на экране выключения появится предупреждение о том, что «iPhone можно будет найти даже после выключения». Для поиска iPhone используйте сервис «Локатор».