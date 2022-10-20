iPhone 14 Проблемы

Владельцы iPhone 14 столкнулись с нерешаемой проблемой. Операторы отсылают к производителю, Apple отпинывает обратно

Александр



У некоторых пользователей iPhone 14 и 14 Pro не работает режим модема. Не помогает ни официальная инструкция, опубликованная на сайте Apple, ни любительские советы (хотя от них больше пользы).

Режим модема (он же тетеринг) позволяет раздавать доступ в интернет со смартфона другим устройствам. По какой-то причине у части обладателей iPhone 14 и 14 Pro он отсутствует, а если принудительно добавить его в настройки, он исчезает после ребута.



На смартфоне появляется сообщение об ошибке с просьбой обратиться за решением проблемы к оператору. Поддержка оператора, в свою очередь, скорее всего сообщит вам, что проблема не на его стороне, а кроется в вашем конкретном устройстве, поэтому решать её нужно с производителем. Можно попробовать обратиться в поддержку Apple, но судя по сообщениям в интернете, это только отнимет ваше время, поскольку компания сама не знает, как исправить этот баг.



Иногда проблема решается, если зайти в системные настройки, открыть раздел «Сотовая связь», в пункте «Сотовая сеть передачи данных» спуститься вниз до «Режима модема» и там прописать адрес имя пользователя и пароль для активации режима модема. Вот эти данные

билайн

  • APN: internet.beeline.ru
  • Имя пользователя: beeline
  • Пароль: beeline

«МегаФон»

  • APN: internet
  • Имя пользователя: gdata или оставьте пустым
  • Пароль: gdata или оставьте пустым

МТС

  • APN: internet.mts.ru
  • Имя пользователя: mts
  • Пароль: mts

Tele2

  • APN: internet.tele2.ru
  • Имя пользователя: оставьте пустым
  • Пароль: оставьте пустым

Yota

  • APN: internet.yota
  • Имя пользователя: оставьте пустым
  • Пароль: оставьте пустым
Если у вас другой оператор, настройки для режима модема вы можете уточнить у него напрямую.

Даже это не гарантирует, что режим модема будет у вас работать, а добавленные настройки не исчезнут после перезапуска устройства. Как показал наш опрос в Telegram, аналогичные проблемы возникали и с предыдущими моделями iPhone, а одно из предлагаемых на сайте Apple решений подразумевает подключение смартфона к компьютеру с последующим изменением сетевых настроек.



Если вы столкнулись с этой проблемой, в чате нашего телеграма есть несколько советов, которые помогут вам попытаться устранить её. Не исключено, что Apple выпустит обновление с патчем, благодаря которому режим модема не потребует никаких запутанных манипуляций и будет работать нормально.

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Комментарии

tellurian
+4596
tellurian
Есть такое. На 4пда пишут некоторые.
Вчера в 19:06
#
GSmirnov
+510
GSmirnov
Судя по скриншоту Кузнецов — это Дэн Селезнев, или у них нетрадиционная семья...
Вчера в 19:44
#
+3966
Gabriel
Эппл полна сюрпризов.)
Вчера в 20:07
#
+775
Grealex
Была проблема на 14pro. Ввел вручную, как показано в статье, причем только верхнюю строчку и все заработало. Мегафон.
Вчера в 20:42
#
+3
AID_000078.5ddd1c7272214dd2a3bef6f072d06bc1.0743
Поддерживаю, тоже не мог подключить ipad к iphone 14 pro, заполнил все без пропусков в разделе сотовая связь и все заработало, оператор Мегафон. Кстати режима модема в настройках сначала не было, появился после совета процедуры здесь.
Вчера в 21:19
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+10
Dybki
Тоже пропадало, но помогло, когда прописал все настройки (не только модема, но и ммс и прочую хрень, которая в разделе «Сотовая сеть передачи данных») Больше не пропадает, ни после после принудительной перезагрузки, ни после выключения. МТС, 14 Pro max.
50 минут назад
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