Владельцы iPhone 14 столкнулись с нерешаемой проблемой. Операторы отсылают к производителю, Apple отпинывает обратно





У некоторых пользователей iPhone 14 и 14 Pro не работает режим модема. Не помогает ни официальная инструкция, опубликованная на сайте Apple, ни любительские советы (хотя от них больше пользы).



Режим модема (он же тетеринг) позволяет раздавать доступ в интернет со смартфона другим устройствам. По какой-то причине у части обладателей iPhone 14 и 14 Pro он отсутствует, а если принудительно добавить его в настройки, он исчезает после ребута.







На смартфоне появляется сообщение об ошибке с просьбой обратиться за решением проблемы к оператору. Поддержка оператора, в свою очередь, скорее всего сообщит вам, что проблема не на его стороне, а кроется в вашем конкретном устройстве, поэтому решать её нужно с производителем. Можно попробовать обратиться в поддержку Apple, но судя по сообщениям в интернете, это только отнимет ваше время, поскольку компания сама не знает, как исправить этот баг.







Иногда проблема решается, если зайти в системные настройки, открыть раздел «Сотовая связь», в пункте «Сотовая сеть передачи данных» спуститься вниз до «Режима модема» и там прописать адрес имя пользователя и пароль для активации режима модема. Вот эти данные



билайн





APN: internet.beeline.ru

Имя пользователя: beeline

Пароль: beeline

APN: internet

Имя пользователя: gdata или оставьте пустым

Пароль: gdata или оставьте пустым

APN: internet.mts.ru

Имя пользователя: mts

Пароль: mts

APN: internet.tele2.ru

Имя пользователя: оставьте пустым

Пароль: оставьте пустым

APN: internet.yota

Имя пользователя: оставьте пустым

Пароль: оставьте пустым

Если у вас другой оператор, настройки для режима модема вы можете уточнить у него напрямую.Даже это не гарантирует, что режим модема будет у вас работать, а добавленные настройки не исчезнут после перезапуска устройства. Как показал наш опрос в Telegram, аналогичные проблемы возникали и с предыдущими моделями iPhone, а одно из предлагаемых на сайте Apple решений подразумевает подключение смартфона к компьютеру с последующим изменением сетевых настроек.Если вы столкнулись с этой проблемой, в чате нашего телеграма есть несколько советов, которые помогут вам попытаться устранить её. Не исключено, что Apple выпустит обновление с патчем, благодаря которому режим модема не потребует никаких запутанных манипуляций и будет работать нормально.