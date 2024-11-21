Все актуальные способы пополнения Steam на ноябрь 2024 года





С 2022 года игровой сервис Steam не принимает деньги россиян и жителей других стран СНГ напрямую, но существуют обходные способы пополнять кошелёк, чтобы приобретать игры и контент. Обычно приходится переплачивать из-за комиссии и конвертации валют, но лучше уж так, чем совсем никак. С 2022 года игровой сервис Steam не принимает деньги россиян и жителей других стран СНГ напрямую, но существуют обходные способы пополнять кошелёк, чтобы приобретать игры и контент. Обычно приходится переплачивать из-за комиссии и конвертации валют, но лучше уж так, чем совсем никак. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Все крупные сотовые операторы предлагают услуги пополнения счёта в играх и игровых сервисах, включая Steam. Итоговый размер комиссии зависит от того, куда вы переводите деньги, и платы за конвертацию валюты, он может составлять до четверти суммы зачисления.Это сервис с одной из самых низких комиссий за пополнение иностранных аккаунтов — 2-3%. Проблема в том, что у него чрезмерно высокий курс при конвертации иностранной валюты (примерно на 20% выше установленного Центробанком), но валюту можно приобретать на обменниках у проверенных продавцов, так выходит гораздо дешевле.Для регистрации в WebMoney потребуется подтверждать свою личность документами и записью селфи, после чего становятся доступны все операции, в том числе пополнение счёта, обмен валют, вывод денег и платежи в сервисах.Эти сайты предлагают посреднические услуги по пополнению кошелька Steam и прочих сервисов. Но те, кто предлагает свои услуги, могут оказаться мошенниками, поэтому этот способ не особо надёжен. Суть услуги везде одинакова: продавцы размещают объявления об услуге, а покупатели приобретают ее. Сумма пополнения с учётом комиссии и прочих сборов может оказаться примерно на четверть меньше той, что вы заплатите сайту.Payberry изначально запускался для жителей Крыма, желавших обходить санкционные ограничения, а теперь в новых реалиях ориентирован на всю Россию. Он позволяет пополнять Steam и аккаунты в других сервисах с карт «Мир» и через СБП. Комиссия 10%, дополнительные потери возникают при конвертации валюты.У «Киви Банка» была отозвана лицензия, из-за чего были заблокированы электронные кошельки, но это не помещало владельцам сервиса запустить переводы денег в Steam. Как и в большинстве других мест, предусмотрена комиссия за эту услугу.С недавних пор пополнение Steam стало доступно клиентам «Ozon Банка». Для перевода денег нужно зайти в мобильное приложение или на сайт банка, в разделе «Платежи» выбрать услугу «Игры и досуг», а затем Steam. За один раз можно перевести не более 5 тысяч рублей. Комиссии самого банка нет, но происходит двойная конвертация — из рубля в доллар, а затем из доллара в рубль (или другую валюту пополнения). На этом теряется примерно 10% от суммы зачисления в аккаунт.Пополнять Steam позволяют и некоторые другие банки и сервисы электронных денег (например, «Альфа-Банк», ВТБ и ЮMoney). Обычно такие переводы находятся в разделе онлайн-игр.Это самый сложный, но, пожалуй, наиболее выгодный способ пополнения счёта в иностранных сервисах. Потребуется сменить страну в аккаунте, использовать подмену IP-адреса и завести банковскую карту, выданную в другой стране. Комиссионных сборов не будет, но нужно решить вопросы с получением карты и её пополнением, а это можно сделать, если выехать за рубеж или найти там посредника или знакомого, который согласится помочь в этих мероприятиях. Самое страшное может случиться, если сервис выявит несоответствие регионов регистрации и проживания — можно нарваться на блокировку и безвозвратно лишиться всего купленного контента.