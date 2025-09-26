Все новые функции Safari в iOS 26, о которых должен знать каждый

Фархад

Safari

С релиза iOS 26 прошло больше недели, но многие пользователи iPhone только сейчас начали обновляться. Нововведений в этом году оказалось довольно много: про часть из них мы рассказывали в отдельных постах, а сегодня собрали все новые функции Safari, о которых вам точно стоит знать.

Интерфейс Safari


Safari

Сразу после обновления вас встретит новый интерфейс Safari. Он стал слишком минималистичным и непонятным, особенно, если вы привыкли свайпать на скорости. Благо всё это можно поменять:

  • Откройте «Настройки» и перейдите во вкладку «Приложения»
  • Найдите Safari и пролистайте вниз до раздела «Вкладки»;
  • Тут выберите «Внизу» или «Вверху»;
  • Готово!

При выборе опции «Внизу» вы получите стеклянный дизайн, но с логикой iOS 18, с полноэкранной строкой URL и полноэкранной панелью инструментов навигации в развернутом виде. При этом кнопки «Поделиться», «Закладки» и «Вкладки» будут всегда видны.

Быстрое переключение вкладок

Safari

Чтобы максимально быстро перебегать между открытыми вкладками, вам необязательно каждый раз открывать меню со всеми страницами. Это гораздо проще и быстрее делать свайпами:

  • Достаточно свайпнуть вправо по адресной строке, чтобы перейти на следующую вкладку;
  • Для возврата на предыдущую вкладку свайпните по адресной строке влево.


Как просмотреть все открытые вкладки

Safari

Чтобы просмотреть все страницы, которые запущены в Safari, сделайте следующее:

  • Нажмите на кнопку с тремя точками в левом нижнем углу;
  • Выберите опцию «Все вкладки».


Это работает только для минималистичной раскладки — в стандартной возле адресной строки уже есть значок всех вкладок.

Как перейти в режим инкогнито

Safari

Напомним, что «частный доступ» или «инкогнито» не сохраняет историю и ограничивает отслеживание вашей активности в сети. Чтобы запустить его, сделайте следующее:

  • Откройте все вкладки в Safari;
  • Свайпните вправо, чтобы перейти в «Частный доступ»;
  • Если вы свайпните влево, то сможете создать новую группу вкладок в обычном режиме.


Как быстро закрыть все вкладки

Safari

Чтобы закрыть все вкладки в Safari, нужно:

  • Нажать и удерживать на адресную строку;
  • Выбрать опцию «Закрыть все».


Дополнительные возможности

Safari

Если нажать и удерживать кнопку с количеством вкладок, появится меню, откуда можно выбрать некоторые из них, скопировать ссылки, упорядочить или добавить в закладки.

Safari

Если нажать на значок возле адреса сайта, откроется дополнительное меню. Тут можно скрыть отвлекающие объекты (рекламу), прослушать текст в голосовом формате, перевести на другой язык, увеличить/уменьшить шрифт.

Как превратить любой сайт в приложение

Safari

Ещё одна полезная фича Safari — превращение любой страницы в приложение. Для этого нужно:

  • Нажать и удерживать на адресную строку;
  • Выбрать опцию «Поделиться»;
  • Затем выбрать «На экран домой» и ввести название;
  • Готово!


2
Источник:
Лямин
Комментарии

+12
iguana
А че,до 26 этого не было🤔
Вчера в 21:03
#
+754
pincher
Спасибо… про закрытие вкладок не додумался☺️ очень удобно
Вчера в 21:12
#