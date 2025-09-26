Все новые функции Safari в iOS 26, о которых должен знать каждый







С релиза iOS 26 прошло больше недели, но многие пользователи iPhone только сейчас начали обновляться. Нововведений в этом году оказалось довольно много: про часть из них мы рассказывали в отдельных постах, а сегодня собрали все новые функции Safari, о которых вам точно стоит знать.

Откройте «Настройки» и перейдите во вкладку «Приложения»

Найдите Safari и пролистайте вниз до раздела «Вкладки»;

Тут выберите «Внизу» или «Вверху»;

Готово!

Достаточно свайпнуть вправо по адресной строке, чтобы перейти на следующую вкладку;

Для возврата на предыдущую вкладку свайпните по адресной строке влево.

Нажмите на кнопку с тремя точками в левом нижнем углу;

Выберите опцию «Все вкладки».

Откройте все вкладки в Safari;

Свайпните вправо, чтобы перейти в «Частный доступ»;

Если вы свайпните влево, то сможете создать новую группу вкладок в обычном режиме.

Нажать и удерживать на адресную строку;

Выбрать опцию «Закрыть все».

Нажать и удерживать на адресную строку;

Выбрать опцию «Поделиться»;

Затем выбрать «На экран домой» и ввести название;

Готово!

Сразу после обновления вас встретит новый интерфейс Safari. Он стал слишком минималистичным и непонятным, особенно, если вы привыкли свайпать на скорости. Благо всё это можно поменять:При выборе опции «Внизу» вы получите стеклянный дизайн, но с логикой iOS 18, с полноэкранной строкой URL и полноэкранной панелью инструментов навигации в развернутом виде. При этом кнопки «Поделиться», «Закладки» и «Вкладки» будут всегда видны.Чтобы максимально быстро перебегать между открытыми вкладками, вам необязательно каждый раз открывать меню со всеми страницами. Это гораздо проще и быстрее делать свайпами:Чтобы просмотреть все страницы, которые запущены в Safari, сделайте следующее:Это работает только для минималистичной раскладки — в стандартной возле адресной строки уже есть значок всех вкладок.Напомним, что «частный доступ» или «инкогнито» не сохраняет историю и ограничивает отслеживание вашей активности в сети. Чтобы запустить его, сделайте следующее:Чтобы закрыть все вкладки в Safari, нужно:Если нажать и удерживать кнопку с количеством вкладок, появится меню, откуда можно выбрать некоторые из них, скопировать ссылки, упорядочить или добавить в закладки.Если нажать на значок возле адреса сайта, откроется дополнительное меню. Тут можно скрыть отвлекающие объекты (рекламу), прослушать текст в голосовом формате, перевести на другой язык, увеличить/уменьшить шрифт.Ещё одна полезная фича Safari — превращение любой страницы в приложение. Для этого нужно: