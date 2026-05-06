Все Samsung Galaxy умеют оживлять экран блокировки. Как встроить погоду прямо в обои

Мощнейшие инструменты кастомизации — одна из главных особенностей Android-смартфонов. И каждый производитель пытается сделать для своей аудитории нечто особенно интересное. Например, Samsung в одном из обновлений One UI добавила к стандартным темам оформления «атмосферные фото», которые показывают анимацию погоды прямо на экран блокировки. Рассказываем, как это работает и где её найти.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Зажмите пустую область на главном экране и откройте «Обои и стиль»;

Нажмите «Изменение обоев» и выберите пункт «Создание с помощью ИИ»;

Далее откройте «Атмосферное фото»;

Выберите изображение из галереи и нажмите «Попробовать»;

Система предложит применить погодные эффекты — оцените результат и подтвердите установку;

Готово!

Функция «атмосферных фото» появилась в One UI 6 пару лет назад, поэтому она работает на всех совместимых моделях. Суть в том, что система накладывает погодные эффекты на выбранное изображение: дождь, снег, туман или солнце. Причём это не просто анимация — эффекты подстраиваются под реальную погоду на основе вашей геопозиции и могут взаимодействовать с объектами на фото, создавая глубину.Переходим к настройке:Теперь обои будут динамически меняться в зависимости от погоды.для работы функции нужно включённое определение местоположения и доступ к интернету.Отметим, что с выходом One UI 8.5 эта опция на некоторых устройствах переедет в меню выбора эффектов для обоев.На выходе получаем простой, но эффектный апгрейд внешнего вида — экран блокировки перестаёт быть статичным и начинает «жить» вместе с погодой за окном.