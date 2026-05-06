Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Все Samsung Galaxy умеют оживлять экран блокировки. Как встроить погоду прямо в обои

Фархад


Мощнейшие инструменты кастомизации — одна из главных особенностей Android-смартфонов. И каждый производитель пытается сделать для своей аудитории нечто особенно интересное. Например, Samsung в одном из обновлений One UI добавила к стандартным темам оформления «атмосферные фото», которые показывают анимацию погоды прямо на экран блокировки. Рассказываем, как это работает и где её найти.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Функция «атмосферных фото» появилась в One UI 6 пару лет назад, поэтому она работает на всех совместимых моделях. Суть в том, что система накладывает погодные эффекты на выбранное изображение: дождь, снег, туман или солнце. Причём это не просто анимация — эффекты подстраиваются под реальную погоду на основе вашей геопозиции и могут взаимодействовать с объектами на фото, создавая глубину.

Переходим к настройке:
  • Зажмите пустую область на главном экране и откройте «Обои и стиль»;
  • Нажмите «Изменение обоев» и выберите пункт «Создание с помощью ИИ»;

  • Далее откройте «Атмосферное фото»;
  • Выберите изображение из галереи и нажмите «Попробовать»;

  • Система предложит применить погодные эффекты — оцените результат и подтвердите установку;
  • Готово!


Теперь обои будут динамически меняться в зависимости от погоды.

Важно: для работы функции нужно включённое определение местоположения и доступ к интернету.

Отметим, что с выходом One UI 8.5 эта опция на некоторых устройствах переедет в меню выбора эффектов для обоев.

На выходе получаем простой, но эффектный апгрейд внешнего вида — экран блокировки перестаёт быть статичным и начинает «жить» вместе с погодой за окном.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Смартфоны Samsung Galaxy начали получать One UI 8.5 — список моделей
Эти смартфоны Samsung Galaxy получат One UI 8.5
Samsung огорчила пользователей Galaxy — со смартфонов пропала суперполезная опция

Рекомендации

Рекомендации

Как бесплатно смотреть Олимпиаду-2026 в России?
8 моделей iPhone, которые стоит покупать в 2026. Остальные — деньги на ветер
Как слушать в «Яндекс Музыке» треки и альбомы, которых там нет
Выпущен ReVanced 2.0 — он выжимает максимум из YouTube, TikTok и других приложений

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также