Все способы установить или обновить «Сбербанк Онлайн» на Android-смартфоне

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«Сбербанк Онлайн» — мобильное приложение «Сбербанка», которое позволяет пользоваться всеми услугами этой организации. Его нет в «Play Маркете», что абсолютно не мешает пользователям Android-смартфонов устанавливать его, а по мере выпуска апдейтов — обновлять. «Сбербанк» предусмотрел несколько вариантов установки.Свежую версию приложения «Сбербанк Онлайн» для Android можно безопасно скачать только с этих ресурсов:При необходимости предоставьте браузеру или магазину приложений разрешение на установку приложений из неизвестных источников. Скачивать «Сбербанк Онлайн» из любых других источников (например, найденных через Google или «Яндекс») может быть опасно — вполне вероятно нарваться на вирус или мошенническое приложение, которое переведёт ваши деньги злоумышленникам.Периодически необходимо устанавливать новую версию приложения. И дело даже не в том, что в него добавляются дополнительные возможности (хотя и это тоже), просто «Сбербанк» в целях безопасности отключает закрывает старым версиям доступ к своим сервисам. Уведомление о наличии апдейта появляется в самом приложении.Как узнать версию приложения «Сбербанк Онлайн» и найти обновление? Откройте приложение, нажмите на «Профиль» в правом нижнем углу, пролистните экран в самый низ и выберите пункт «О приложении» — там указана версия и написано, доступно ли обновление.