Выпущена бесплатная утилита WinScript — для тончайшей и безопасной настройки Windows

Энтузиасты-разработчики создали утилиту WinScript. С её помощью можно очень тонко настроить Windows под себя, причём все действия по сути выполняются встроенными инструментами операционной системы, с помощью скрипта, который можно посмотреть и даже перенести на другие компьютеры.
WinScript позволяет запускать встроенные утилиту для очистки накопителя, создания точки восстановления, проверки целостности данных, сброса сетевых настроек и удаления браузерного кэша. Также есть опция удаления встроенных программ и отключения различных компонентов. Можно настроить параметры конфиденциальности, отключить передачу телеметрических данных на сервер Microsoft, отключить оптимизацию игр, а также «поиграть» с параметрами, отвечающими за производительность компьютера (например, отключить изоляцию ядра).
К преимуществам WinScript относится безопасность всех действий. Эта утилита не лезет глубоко в систему и не модифицирует системные файлы, а все внесённые изменения в ней же можно откатить обратно, просто убрав галочки с тех или иных опций и запустив новый скрипт.