Выпущена бесплатная утилита WinScript — для тончайшей и безопасной настройки Windows

Александр


Энтузиасты-разработчики создали утилиту WinScript. С её помощью можно очень тонко настроить Windows под себя, причём все действия по сути выполняются встроенными инструментами операционной системы, с помощью скрипта, который можно посмотреть и даже перенести на другие компьютеры.

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К недостаткам WinScript в текущей версии относится отсутствие локализации на русский язык, интерфейс только англоязычный.

WinScript позволяет запускать встроенные утилиту для очистки накопителя, создания точки восстановления, проверки целостности данных, сброса сетевых настроек и удаления браузерного кэша. Также есть опция удаления встроенных программ и отключения различных компонентов. Можно настроить параметры конфиденциальности, отключить передачу телеметрических данных на сервер Microsoft, отключить оптимизацию игр, а также «поиграть» с параметрами, отвечающими за производительность компьютера (например, отключить изоляцию ядра).

Из дополнительных возможностей WinScript — скачивание и установка популярных бесплатных программ, утилит и драйверов на все случаи жизни (браузеры, плееры, мессенджеры, графические редакторы, офисный софт, антивирусы, архиваторы, игры и многое другое).
После того как вы внесли все необходимые изменения, программа создаёт bat-файл со скриптом. Его можно запустить выполняться прямо в WinScript или сохранить для переноса на другие компьютеры, которым требуется точно такая же настройка. Естественно, скрипт нужно запускать с правами администратора.

К преимуществам WinScript относится безопасность всех действий. Эта утилита не лезет глубоко в систему и не модифицирует системные файлы, а все внесённые изменения в ней же можно откатить обратно, просто убрав галочки с тех или иных опций и запустив новый скрипт.
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