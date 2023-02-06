Выпущена сборка Windows 11, которая почти не занимает место на компьютере

Александр


Энтузиасты-разработчики из команды NTDEV создали сборку Tiny11 с сильно урезанной и облегчённой версией Windows 11 Pro 22H2. Эта сборка крайне неприхотлива к объёму оперативной памяти и месту в накопителе компьютера, ноутбука, планшета или гибридного устройства.

Tiny11 позволяет обойти большинство программных и аппаратных ограничений, благодаря чему Windows 11 можно установить почти на любой компьютер. К примеру, она не проверяет наличие Trusted Platform Module и Secure Boot.

Установленная с помощью Tiny11 операционная система требует лишь 2 ГБ оперативной памяти и занимает в накопителе примерно 8 ГБ. Для сравнения: официальные сборки Windows 11 «отъедают» около 20 ГБ и требуют 4 ГБ ОЗУ. Экономия памяти достигается за счёт того, что были вырезаны многие компоненты и утилиты, оставлены лишь жизненно важные, например, «Блокнот», «Калькулятор», «Терминал», «Магазин», «Ножницы» и (куда же без него?) Paint. Edge отсутствует, вместо него можно установить любой другой браузер (правда, скачать его не получится, поэтому потребуется флешка с нужной программой).

Tiny11 — не пиратская сборка. Установленная с её помощью Windows 11 по-прежнему требует ключ активации. При желании можно обновиться напрямую с Windows 10, тогда ключ (если он есть) будет подхвачен автоматически.

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Комментарии

+7
Altium .
Попробовал, версия старовата, решил накатить обновление, снес, не дождавшись установки за более чем час. Железо 13600к, 64гб, 2тб самсунг. ИМХО, для рабочего ПК, только сток с самостоятельным выпиливанием не нужного. Да, чуть больше жрет, не как у известных сборщиков, зато без сюрпризов. А всякие микро, хороши для виртуалок под определенные задачи.
Сегодня в 11:04
#
+541
Paspartu Altium .
С такими характеристиками нет нужды что-то выпиливать
Сегодня в 11:34
#
+13
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301 Paspartu
Есть, своими руками тестил. Даже выпилив очевидный шлак без глубоких проктологических изысканий, получаем очевидную прибавку даже на синтетике. И смысл воздух греть неиспользуемым шлаком..?
Сегодня в 12:48
#
–35
oskar
В принципе так и получается, каждый раз при выходе новой сборки, приходится себе делать дистрибутив с выпиливанием всего ненужного шлака ( оне драйв, кортана, ейдж, люди, контакты, телефон, пэйнт 3д, смарт скрин, и прочий не нужный шлак ).
Сегодня в 12:43
#
+13
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
Пользую винду по минимуму, а для виртуалок хорошая сборка, главное за фаервол ее сунуть, чтоб нельзя никуда, кроме списка адресов/портов куда можно… какой-то сюрприз можно и не заметить, а так пусть хоть обсюрпризится…🤣
Сегодня в 12:43
#
AleX_another
+688
AleX_another
А не скучные обои добавлены?;)P.S. Вторая жизнь ZVER-сборок.
2 часа назад в 17:38
#
0
AID_000543.1b0c9e69e6394ef6bf632cc47001fa94.1557
Кто-нибудь пробовал на такой сборке играть в игры? Хочу накатить на MacBook M1. Оперативки всего 8гб, поэтому такая система более актуальна для установки.
51 минуту назад
#