Выпущена сборка Windows 11, которая почти не занимает место на компьютере
Александр Кузнецов
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Энтузиасты-разработчики из команды NTDEV создали сборку Tiny11 с сильно урезанной и облегчённой версией Windows 11 Pro 22H2. Эта сборка крайне неприхотлива к объёму оперативной памяти и месту в накопителе компьютера, ноутбука, планшета или гибридного устройства.
Tiny11 позволяет обойти большинство программных и аппаратных ограничений, благодаря чему Windows 11 можно установить почти на любой компьютер. К примеру, она не проверяет наличие Trusted Platform Module и Secure Boot.
Установленная с помощью Tiny11 операционная система требует лишь 2 ГБ оперативной памяти и занимает в накопителе примерно 8 ГБ. Для сравнения: официальные сборки Windows 11 «отъедают» около 20 ГБ и требуют 4 ГБ ОЗУ. Экономия памяти достигается за счёт того, что были вырезаны многие компоненты и утилиты, оставлены лишь жизненно важные, например, «Блокнот», «Калькулятор», «Терминал», «Магазин», «Ножницы» и (куда же без него?) Paint. Edge отсутствует, вместо него можно установить любой другой браузер (правда, скачать его не получится, поэтому потребуется флешка с нужной программой).
Tiny11 — не пиратская сборка. Установленная с её помощью Windows 11 по-прежнему требует ключ активации. При желании можно обновиться напрямую с Windows 10, тогда ключ (если он есть) будет подхвачен автоматически.