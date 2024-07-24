Выпущена утилита, которая охладит компьютер в жару

Использовать Camomile очень просто: устанавливаете, запускаете и переводите тумблер в положение ON. В моём случае почти моментально температура процессора упала примерно на 25 градусов — с 73 до 50 и даже ниже. Стоит понимать, что за холод придётся расплачиваться падением производительности, что может быть критично для игр и ресурсоёмких программ.
В настройках можно изменить тему оформления со светлой на тёмную, а также выбрать опции, которые позволяют запускать Camomile в фоновом режиме вместе со стартом компьютера и автоматически включать снижение температуры.
Скачать Camomile можно с сайта разработчиков (а если он не открывается с российских IP-адресов, то тут). Утилита бесплатная.
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