Компания Apple выпустила свежие бета-сборки iOS 14.2 и iPadOS 14.2. Они доступны разработчикам, зарегистрированным в Apple Developer Program, но их также могут установить и обычные пользователи, для этого достаточно добавить на своё устройство специальный профиль конфигурации.
Бета-сборки iOS 14.2 и iPadOS 14.2 внешне почти не отличаются от вышедших параллельно с ними релизных версий iOS 14.1 и iPadOS 14.1, тем не менее, определённые нововведения всё же начинают проклёвываться.
В «Пункт управления» теперь может быть интегрирован Shazam для распознавания звучащей вокруг музыки (он работает, даже когда на пользователе надеты наушники AirPods). Добавить кнопку Shazam в «Пункт управления» для быстрого доступа к сервису можно через настройки.
Появились новые обои — как фотографии, так и рисунки. Скачать их отдельно можно отсюда.
Изменился дизайн музыкального виджета в «Пункте управления» — теперь в нём выводится список альбомов, которые недавно играли, и можно заново послушать любой из них. Также был упрощен интерфейс AirPlay для более простого запуска музыки на устройствах с поддержкой AirPlay 2.
В приложении «Лупа» для людей с нарушениями зрения добавлено оповещение о том, насколько далеко находятся другие люди. Эта функция работает через камеру и может пригодиться для социального дистанцирования.
Слегка изменился дизайн приложения Apple Watch, были обновлены различные циферблаты, в том числе для ремешка Solo Loop.
Для держателей Apple Card в приложение добавлена статистика расходов за календарный год и о размере полученного кэшбэка. Ранее можно было смотреть информацию о тратах только по неделям и месяцам.
Обладатели HomePod и HomePod mini могут установить новую версию прошивки, которая добавляет этим колонкам функцию Intercom. Её можно активировать фразой «Эй, Сири, интерком», и она позволяет членам семьи дистанционно общаться друг с другом посредством колонок, установленных в разных комнатах дома или квартиры. Если в доме несколько колонок, можно выбрать, на какую из них будет отправлено то, что вы хотите сказать.
Ранее в бета-версиях iOS и iPadOS появились новые эмодзи, которые были анонсированы в этом году в рамках неофициального праздника «Всемирный день эмодзи».
Как установить бету iOS 14.2 или iPadOS 14.2 для разработчиков
Перейдите на смартфоне или планшете на сайт betaprofiles.com, выберите профиль для своего устройства и скачайте его.
Перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Профиль» > «Загруженный профиль» и нажмите установить. Для подтверждения установки может потребоваться пароль, PIN-код или аутентификация через биометрию. Согласитесь с условиями, которые появятся на экране, нажмите «Установить», а затем ещё раз «Установить». Перезагрузите устройство.
Перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Вы увидите, что вам доступен апдейт. Нажмите «Загрузить и установить». Снова потребуется ввести пароль, после устройство скачает инсталляционный файл и обновит свою прошивку.
Как установить публичную бету iOS 14.2 или iPadOS 14.2
Для получения публичных бета-сборок iOS и iPadOS, которые выходят с небольшой задержкой после сборок для разработчиков, нужно зайти на сайт Apple Beta Software Program, залогиниться и принять условия участия в программе тестирования. После этого можно проверить наличие обновления через системные настройки устройства — если оно доступно, то скачается по Wi-Fi и установится с сохранением всех приложений и пользовательских данных.
Как отказаться от получения бета-версий iOS и iPadOS
Чтобы перестать получать экспериментальные обновления, нужно удалить файл конфигурации для разработчиков в настройках устройства или зайти на сайт Apple Beta Software Program и отозвать своё участие в программе бета-тестирования.
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