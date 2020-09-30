Компания Apple выпустила свежие бета-сборки iOS 14.2 и iPadOS 14.2. Они доступны разработчикам, зарегистрированным в Apple Developer Program, но их также могут установить и обычные пользователи, для достаточно добавить на своё устройство специальный профиль конфигурации.
Бета-сборки iOS 14.2 и iPadOS 14.2 почти не отличаются от вышедших недавно релизных версий iOS 14 и iPadOS 14. Единственное заметное отличие — новые эмодзи, которые были анонсированы в этом году в рамках неофициального праздника «Всемирный день эмодзи».
Все нововведения будут добавляться по мере развития апдейтов. Имейте в виду, что они экспериментальные, и с ними могут возникать проблемы. Странным образом компания пропустила номерное обновление 14.1. Вероятно, это связано с тем, что в 14.2 будет довольно много нововведений, а апдейт 14.1 «зарезервирован» под небольшие исправления, которые Apple рассчитывает внести в iOS и iPadOS в ближайшие недели или месяцы. Также есть вероятность, что iOS 14.1 выйдет вместе с новыми моделями iPhone, выпуск которых может состояться в октябре или ноябре.
Как установить бету iOS 14.2 или iPadOS 14.2 для разработчиков
Перейдите на смартфоне или планшете на сайт betaprofiles.com, выберите профиль для своего устройства и скачайте его.
Перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Профиль» > «Загруженный профиль» и нажмите установить. Для подтверждения установки может потребоваться пароль, PIN-код или аутентификация через биометрию. Согласитесь с условиями, которые появятся на экране, нажмите «Установить», а затем ещё раз «Установить». Перезагрузите устройство.
Перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». Вы увидите, что вам доступен апдейт. Нажмите «Загрузить и установить». Снова потребуется ввести пароль, после устройство скачает инсталляционный файл и обновит свою прошивку.
Как установить публичную бету iOS 14.2 или iPadOS 14.2
Для получения публичных бета-сборок iOS и iPadOS, которые выходят с небольшой задержкой после сборок для разработчиков, нужно зайти на сайт Apple Beta Software Program, залогиниться и принять условия участия в программе тестирования. После этого можно проверить наличие обновления через системные настройки устройства — если оно доступно, то скачается по Wi-Fi и установится с сохранением всех приложений и пользовательских данных.
Как отказаться от получения бета-версий iOS и iPadOS
Чтобы перестать получать экспериментальные обновления, нужно удалить файл конфигурации для разработчиков в настройках устройства или зайти на сайт Apple Beta Software Program и отозвать своё участие в программе бета-тестирования.
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