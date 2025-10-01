Вышло крупное обновление Windows 11 — 25H2. Что нового и как установить?

Компания Microsoft официально выпустила ежегодное крупное обновление Windows 11 — оно распространяется под названием 2025 Update или как версия 25H2. Финальная сборка Build 26200.6584 уже доступна для загрузки в виде ISO-образов и поэтапно распространяется по всему миру. Главные акценты в этой версии сделаны на фундаментальном усилении безопасности с активным использованием искусственного интеллекта для проактивного устранения угроз, а также на продолжении интеграции возможностей Copilot в разные уголки системы.

Для пользователей, работающих на версии 24H2, переход обещает быть быстрым и безболезненным, так как обе сборки используют единую кодовую базу — по сути, это установка накопительного пакета. Однако тем, кто задержался на более ранних выпусках, вроде 22H2 или 23H2, предстоит полноценное и более длительное обновление системы. Корпоративный и образовательный сектор получает в этом обновлении весомые преимущества, включая нативную поддержку новейшего стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7 и расширенные права по удалению встроенных приложений, что позволяет тоньше настраивать окружение под нужды организаций.

Основой обновления 25H2 стали масштабные улучшения ИИ-возможностей Copilot. Именно здесь раскрывается потенциал нейросетей: появляется функция Recall, способная «запоминать» все действия пользователя для быстрого возврата к любому моменту работы, функция Click to Do, позволяющая выполнять задачи в один клик, кардинально улучшенный контекстный поиск в системе. Параллельно разработчики провели важную работу над интерфейсом: панель задач научилась гибче менять размеры значков и отображать секунды, а виджеты обзавелись поддержкой нескольких независимых дэшбордов и персонализированной лентой Discover.

Функции Copilot, к сожалению, не работают в некоторых странах мира, в том числе в России.



Помимо этого, была проведена капитальная работа над такими системными компонентами, как «Проводник», где добавились специальные представления для контента Microsoft 365 и улучшилась интеграция с Android-устройствами, и приложением «Параметры», которое получило информативную домашнюю страницу. Для повышения отказоустойчивости системы была добавлена функция Windows Resiliency Initiative, которая добавляет в среду восстановления WinRE инструменты для автоматического исправления проблем с загрузкой и меняет интерфейс печально известного «синего экрана смерти» на более понятный и читаемый.

Установить обновление 25H2 можно уже сейчас, хотя его массовая раздача будет идти волнами. Оно опубликовано в «Центре обновления Windows» как необязательное, что позволяет пользователям какое-то время воздержаться от перехода на новую версию. Для тех, кто предпочитает полный контроль, на сайте Microsoft доступны официальные ISO-образы. Для быстрой установки 25H2 достаточно скачать и запустить активационный пакет KB5054156.
