WhatsApp вышел на новый уровень. Как начать общаться еще удобнее

Артем
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По просьбе пользователей, в приложении прокачали функцию фильтров.

Одним из самых успешных обновлений WhatsApp стало добавление фильтров. С ним пользователи смогли быстро отсортировать беседу, чтобы не искать важную переписку среди бесконечных чатов. Теперь создатели пошли дальше, и добавили возможность создавать свои категории. Например, можно завести отдельный чат для соседей, одноклассников или коллег.

Создать новый список просто:

  • Во вкладке «Чаты» на панели фильтров зажимаем «+»;
  • Придумываем название списку и добавляем в него нужные беседы;
  • Удержанием пальца список можно переименовать.

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Опцию добавляют постепенно с выходом обновлений, она станет доступна всем пользователям WhatsApp в течение ближайших недель.

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Источник:
WhatsApp
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