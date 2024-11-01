WhatsApp вышел на новый уровень. Как начать общаться еще удобнее

По просьбе пользователей, в приложении прокачали функцию фильтров.
Одним из самых успешных обновлений WhatsApp стало добавление фильтров. С ним пользователи смогли быстро отсортировать беседу, чтобы не искать важную переписку среди бесконечных чатов. Теперь создатели пошли дальше, и добавили возможность создавать свои категории. Например, можно завести отдельный чат для соседей, одноклассников или коллег.
Создать новый список просто:
- Во вкладке «Чаты» на панели фильтров зажимаем «+»;
- Придумываем название списку и добавляем в него нужные беседы;
- Удержанием пальца список можно переименовать.
Опцию добавляют постепенно с выходом обновлений, она станет доступна всем пользователям WhatsApp в течение ближайших недель.
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