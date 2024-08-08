Wildberries даёт скидку 8% на все товары. Нужно выполнить лишь одно условие

Многие знают, что на покупках с Wildberries можно сэкономить, если расплачиваться «WB Кошельком», но размер скидки периодически варьируется — ещё недавно она составляла 5%, а теперь снизилась до 3%. Впрочем, существует способ получить ещё более весомую экономию.Такое щедрое предложение распространяется на тех, кто завёл «WB Кошелёк», но не авторизовался в нём через «Госуслуги». Если это сделать, скидка на покупку любых товаров составит 8%.Не исключено, что эта скидка временная и одноразовая, то есть будет действовать только на следующую покупку. Поэтому есть смысл поспешить использовать её и потратить при приобретении каких-нибудь дорогих товаров (особенно, если они давно лежат в отложенном и цены на них сейчас адекватные). Обладателям подтверждённых кошельков доступны повышенные лимиты на оплату через «WB Кошелёк» — до 60 тысяч рублей за раз вместо 15 тысяч и до 200 тысяч рублей в месяц вместо 40 тысяч. Поскольку Wildberries меняет условия оплаты и скидок чуть ли не ежедневно, повышенная скидка за привязку «Госуслуг» может исчезнуть в любой момент.