Wildberries даёт скидку 8% на все товары. Нужно выполнить лишь одно условие

Александр



Многие знают, что на покупках с Wildberries можно сэкономить, если расплачиваться «WB Кошельком», но размер скидки периодически варьируется — ещё недавно она составляла 5%, а теперь снизилась до 3%. Впрочем, существует способ получить ещё более весомую экономию.

Такое щедрое предложение распространяется на тех, кто завёл «WB Кошелёк», но не авторизовался в нём через «Госуслуги». Если это сделать, скидка на покупку любых товаров составит 8%.



Не исключено, что эта скидка временная и одноразовая, то есть будет действовать только на следующую покупку. Поэтому есть смысл поспешить использовать её и потратить при приобретении каких-нибудь дорогих товаров (особенно, если они давно лежат в отложенном и цены на них сейчас адекватные). Обладателям подтверждённых кошельков доступны повышенные лимиты на оплату через «WB Кошелёк» — до 60 тысяч рублей за раз вместо 15 тысяч и до 200 тысяч рублей в месяц вместо 40 тысяч. Поскольку Wildberries меняет условия оплаты и скидок чуть ли не ежедневно, повышенная скидка за привязку «Госуслуг» может исчезнуть в любой момент.




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Комментарии

lazex
+49
lazex
Предоставлять WB любые разрешения через свои Госуслуги?! Вы в своём уме? Позабыли, как ещё не так давно WB массово списывал деньги пользователей через ОТВЯЗАННЫЕ и УДАЛЕННЫЕ с сервиса банковские карты? А сейчас ещё и Госуслуги им подавай. Они там не окуели в край?
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fusk u
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