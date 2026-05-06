Wildberries и Ozon ужесточили правила покупки и возврата товаров

С 8 мая 2026 года Wildberries и Ozon вводят несколько изменений в правила оплаты, доставки и возврата товаров. Основная цель нововведений — снижение издержек, связанных с отказами от заказов и использованием пунктов выдачи в качестве бесплатных примерочных. Изменения затронут способы оплаты, сроки хранения заказов и условия возврата товаров надлежащего качества.

Ключевое нововведение — отключение возможности оплаты при получении для покупателей с низким процентом выкупа. На Wildberries постоплата будет недоступна, если показатель выкупа падает ниже 50 процентов; Ozon вводит аналогичные ограничения для пользователей с частыми возвратами.Срок бесплатного хранения заказов в пунктах выдачи сокращается, по истечении этого времени товар отправляется обратно на склад, а за обратную доставку может взиматься плата.За возврат товаров без заводского брака (не подошёл размер, цвет или фасон) во многих случаях будет взиматься плата — от 50 до 200 рублей за единицу, что компенсирует продавцам расходы на обратную логистику. Кроме того, стоимость доставки будет зависеть от суммы заказа — например, при покупке менее 1500 рублей она может быть платной.«Пострадавшими» окажутся в первую очередь покупатели, которые привыкли заказывать товары на примерку и выкупать лишь малую часть позиций. Для добросовестных клиентов, своевременно забирающих заказы и редко оформляющих возвраты, условия в целом останутся прежними.