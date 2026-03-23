Wildberries позволил отменять заказы в любой момент. Удобно, но затратно

Wildberries предоставил покупателям новую возможность — отмена доставки товаров в любой момент до получения даже без визита в ПВЗ. К сожалению, эта услуга платная, но наверняка она будет востребована, так как позволяет сэкономить время.До недавнего времени отказаться от товара можно было бесплатно в течение часа с момента оформления заказа или в случае задержки доставки на 5 дней и более (для товаров из-за рубежа — 12 или 20 дней в зависимости от страны). Также можно было сделать отмену непосредственно в ПВЗ, за это тоже в большинстве случаев не списываются деньги, хотя бывают исключения (например, когда вещь тяжёлая или крупногабаритная).

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Теперь отказаться от товаров, которые оказались не нужны, можно даже в тот момент, пока они едут на ПВЗ. За это предусмотрена плата — 100 рублей за каждое наименование. Если платить не хочется, остаётся альтернатива — дождаться прибытия товаров, сходить в ПВЗ и попросить работника сделать отмену, в этом случае плата за отказ и возврат не спишется.