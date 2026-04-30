Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Wildberries встроился в AliExpress. Назревает что-то грандиозное!

Александр
Как заметила редакция iGuides.ru, в аккаунт AliExpress теперь можно привязать учётную запись Wildberries. После этого у пользователя появляется несколько полезных возможностей.

В настройках профиля AliExpress появилась возможность залогиниться через WB ID. После этого аккаунты оказываются связаны, причём история покупок, избранное, адреса доставок, привязанные карты и все другие данные остаются нетронутыми. Главное условие привязки — оба аккаунта должны быть зарегистрированы на один и тот же номер телефона. Если у вас на AliExpress нет номера или добавлен другой, его можно добавить или сменить в настройках профиля.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides



Благодаря связке аккаунтов AliExpress и Wildberries, у пользователя появляется возможность оплачивать покупки на AliExpress с помощью «WB Кошелька» — банковской карты «WB Банка», который принадлежит Wildberries. Кроме того, становится можно заказывать товары с доставкой в ПВЗ Wildberries и отслеживать прохождение посылки как через AliExpress, так и на сайте или в мобильном приложении Wildberries.

Не исключено, что это лишь начало крупной коллаборации двух крупных маркетплейсов, и в дальнейшем нас ждёт что-то ещё более грандиозное и полезное.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также