Wildberries встроился в AliExpress. Назревает что-то грандиозное!

Как заметила редакция iGuides.ru, в аккаунт AliExpress теперь можно привязать учётную запись Wildberries. После этого у пользователя появляется несколько полезных возможностей.В настройках профиля AliExpress появилась возможность залогиниться через WB ID. После этого аккаунты оказываются связаны, причём история покупок, избранное, адреса доставок, привязанные карты и все другие данные остаются нетронутыми. Главное условие привязки — оба аккаунта должны быть зарегистрированы на один и тот же номер телефона. Если у вас на AliExpress нет номера или добавлен другой, его можно добавить или сменить в настройках профиля.

Благодаря связке аккаунтов AliExpress и Wildberries, у пользователя появляется возможность оплачивать покупки на AliExpress с помощью «WB Кошелька» — банковской карты «WB Банка», который принадлежит Wildberries. Кроме того, становится можно заказывать товары с доставкой в ПВЗ Wildberries и отслеживать прохождение посылки как через AliExpress, так и на сайте или в мобильном приложении Wildberries.Не исключено, что это лишь начало крупной коллаборации двух крупных маркетплейсов, и в дальнейшем нас ждёт что-то ещё более грандиозное и полезное.